PGA : Le meneur flanche, quadruple égalité en tête

Pendant que Ryan Palmer, meneur après 36 trous, vivait une descente aux enfers, samedi à San Antonio lors de l’Omnium Valero Texas, quatre rivaux se sont installés en tête en vue de la ronde ultime.

Les Américains Brandt Snedeker (67), Beau Hossler (67) et J.J. Spaun (69), de même que le Sud-Africain Dylan Frittelli (70), se partagent en effet la première place avec un cumulatif de 206 (-10).

Snedeker est en quête d’une 10e victoire sur le circuit de la PGA et d’une première depuis 2018. Frittelli n’en compte qu’une en carrière, tandis que Hossler et Spaun sont toujours en quête d’un premier titre au sein du circuit.

Pendant ce temps, Palmer (77) a eu besoin d’un coup de plus que la normale à cinq reprises lors de cette troisième ronde. Il est actuellement 21e, à 211 (-5), tout comme Adam Hadwin (71). Meilleur Canadien au classement, ce dernier a connu une journée parsemée de hauts et de bas. Il a réussi six oiselets, mais il a également commis cinq bogueys.

Roger Sloan (71) a lui aussi été brouillon avec pas moins de quatre bogueys – et deux oiselets – sur le neuf d’aller. Il a toutefois retranché un coup à la normale lors des 15e, 16e et 17e fanions pour terminer la journée en 48e position, à 214 (-2).

Corey Conners (75), lui, n’a pas été en mesure de compenser ses six bogueys. Il est 63e, à 216 (N), en chute de 36 échelons au classement. Il semble donc très peu probable qu'il répète son exploit de 2019, lorsqu’il avait triomphé lors de cet événement.

Trois autres Canadiens, soit Adam Svensson, Michael Gligic et Nick Taylor, n’ont pas été en mesure d’éviter la coupure, vendredi.