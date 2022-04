Québec donne un gros coup de pouce à Gelpac

Deux usines de Montérégie agrandies

Le gouvernement finance près des trois quarts de l’investissement de 19,3 millions $ que l’entreprise québécoise Gelpac effectuera à ses usines de Marieville et de Farnham, en Montérégie. Le ministère de l’Économie a consenti des prêts de 2,8 millions $ à l’entreprise, tandis qu’Investissement Québec lui prête 11,2 millions $, pour un total de 14 millions $. Fondée en 1956, Gelpac fabrique des sacs de papier multiparoi et du polyéthylène destinés à plusieurs industries. Depuis 2017, l’entreprise appartient à un groupe d’actionnaires composé de la Caisse de dépôt, du PDG Alain Robillard ainsi que des firmes Namakor et W Investments.

Deux patrons d’Alithya encaissent

Le PDG d’Alithya, Paul Raymond (ci-contre), et son fondateur, Ghyslain Rivard, ont tous deux vendu des actions de la firme informatique montréalaise au cours des derniers jours. M. Rivard a cédé pour environ 460 000 $ de titres. De son côté, M. Raymond a réalisé un profit d’un peu plus de 190 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise. Rappelons qu’en février, le PDG de Québecor, Pierre Karl Péladeau, et Investissement Québec ont injecté 25 M$ dans Alithya pour l’aider à faire une acquisition importante aux États-Unis.

Une jeune entreprise prometteuse vendue

Breathe Life, une jeune entreprise à laquelle Investissement Québec et Power Corporation ont apporté leur soutien financier, vient d’être avalée par SE2, une firme technologique américaine détenue par le conglomérat Eldridge Industries du Connecticut. Fondée en 2018, Breathe Life a conçu une plateforme de type logiciel en tant que service (SaaS) pour l’industrie de l’assurance de personnes.

Ils vendent du GDI

L’Américain Ahmed Boomrod (photo), un haut dirigeant de GDI Services aux immeubles, a empoché plus de 1,7 million $, le mois dernier, en exerçant des options de l’entreprise montréalaise. De son côté, Jocelyn Trottier, qui est vice-président exécutif et secrétaire, a vendu pour un peu plus de 110 000 $ d’actions de GDI à la mi-mars. Spécialisée dans l’entretien et les services techniques liés aux bâtiments, GDI compte près de 24 000 salariés au Canada et aux États-Unis.

CarbiCrete récolte 15 millions de dollars

La jeune entreprise montréalaise CarbiCrete vient de clôturer une ronde de financement de 15 millions $ menée par la firme californienne FS Investors. Mise au point à l’Université McGill, la technologie brevetée de CarbiCrete permet de produire du béton sans ciment avec des sous-produits industriels et du dioxyde de carbone capturé.

Des achats chez Uni-Sélect

Trois dirigeants d’Uni-Sélect ont fait le plein d’actions de l’entreprise de Boucherville à la mi-mars. Max Rogan, qui est chef des affaires juridiques depuis août, en a acheté pour 135 000 $, tandis que la présidente et cheffe de l’exploitation pour les produits automobiles au Canada, Émilie Gaudet, en a acquis pour 50 000 $. De son côté, Mark Eburne, le grand patron de la filiale britannique GSF Car Parts, a misé un peu plus de 200 000 $ sur son employeur.