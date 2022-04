Québec offre 900 000 $ pour une campagne de promotion du théâtre québécois

Le gouvernement provincial a annoncé samedi l’investissement de près de 900 000 $ pour une campagne de promotion du théâtre québécois.

Réalisée en partenariat avec le Conseil québécois du théâtre, la campagne propose d’accroître la visibilité de la variété de l’offre théâtrale québécoise auprès du public cible et de l’encourager à retourner dans les salles de théâtre. Son principal objectif est de redonner le goût aux spectateurs de s’engager envers le théâtre québécois, en optant pour des formules comme les abonnements ou les forfaits.

«Cette campagne permettra de renforcer le lien entre le milieu théâtral et le public. J’invite les Québécois à se procurer des billets ou un forfait de théâtre et à renouer avec cet art vivant si riche. Acheter notre théâtre, c’est contribuer à faire rayonner la culture québécoise! » a déclaré la ministre Nathalie Roy par voie de communiqué.

«Une campagne de promotion d’une telle ampleur est inédite pour le milieu du théâtre québécois et elle arrive à point nommé : après deux ans de pandémie et d’incertitude, nous souhaitons inviter le public à manifester son engagement envers les artistes et les institutions théâtrales», a ajouté Rachel Morse, coprésidente du Conseil québécois du théâtre.

L’appui financier, qui est accordé dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel, lancé le 1er juin 2020 par le gouvernement, s’ajoute à l’aide déjà offerte à 9 autres organisations qui ont porté des projets concertés et qui ont piloté ou piloteront une stratégie de promotion pour leur secteur d’intervention respectif.