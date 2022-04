Sur les routes du Maine

Pour la photographie, la transition de la saison printanière se révèle souvent l’une des périodes les moins intéressantes pour différentes raisons. En contexte urbain ou en nature, la blancheur hivernale fait place aux « bancs de neige » bruns parsemés de gravier. La poudreuse soyeuse a disparu. Il ne reste qu’une neige à l’apparence de frimas, presque de fond de congélateur. Autant dire que les sujets fascinants à capturer en image sont difficiles à repérer. Cependant, mon désir de partir sur les routes demeure entier. À quelques heures de Montréal, les côtes de l’Atlantique m’appellent pour un petit road trip. Sans vraiment de plan, je me dirige vers le sud-est, jusqu’à l’océan. Pour la suite, je verrai bien... Après Portsmouth, je parcours la route 1, au rythme d’un flâneur. Je n’y roule pas très longtemps que je me sens interpellé au passage du phare Nubble. Perché sur une île rocheuse, celui-ci est digne d’une carte postale par son caractère unique. D’autre part, dans le secteur de Cape Neddick, les lobster shacks ne passent pas inaperçus. J’observe une étonnante mosaïque de textures ! Ce décor pittoresque, principalement composé de bouées et de vieux gréements de pêche, m’impressionne sur le plan visuel. La recherche derrière son élaboration est surprenante. À mon avis, le coup d’œil est réussi. Toutefois, dommage qu’il soit un peu trop tôt en saison pour goûter aux spécialités de la mer...

Appareil : Canon EOS 6D MK II

Objectif : EF 35 mm F/1.4

Exposition : 1/250s à F/8

ISO : 160