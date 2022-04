Ukraine : «retrait rapide» des forces russes du nord du pays

Les forces russes opèrent un «retrait rapide» des régions de Kyïv et Tcherniguiv, dans le Nord de l’Ukraine, et ont pour objectif de «prendre pied dans l’Est et le Sud», a estimé samedi un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak.

«Après un retrait rapide des Russes des régions de Kyïv et de Tcherniguiv et aussi compte tenu de tous les mouvements et concentrations de troupes d’occupants, il est tout à fait clair que la Russie a choisi une autre tactique prioritaire», a-t-il écrit sur la messagerie Telegram.

Il s’agit de «se replier vers l’Est et le Sud, garder le contrôle de vastes territoires occupés (non seulement dans les régions de Donetsk et Lougansk) et y prendre pied de façon puissante», poursuit-il.

L’objectif de Moscou est de «prendre pied dans l’Est et le Sud et de dicter durement ses conditions», estime-t-il.

«Nous ne pouvons certainement pas nous passer d’armes lourdes si nous voulons débloquer l’Est et Kherson (région du Sud, ndlr) et repousser les Russes le plus loin possible», souligne-t-il.

Le gouverneur de la région Tcherniguiv, Viatcheslav Tchaous, a de son côté noté que la ville éponyme, déjà dévastée par les combats des dernières semaines, n’a pas subi de nouvelles frappes au cours de la nuit.

Les Russes «se retirent de la région de Tcherniguiv», a-t-il souligné.