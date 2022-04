Un duo de choc Cookie et Sébastien

Cookie, une chienne croisée de type pitbull âgée de 11 ans et demi, a eu un début de vie difficile. C’est une force de la nature, mais aussi une chienne anxieuse et réactive qui aurait sans doute été abandonnée plus d’une fois si elle n’avait pas eu la chance d’être adoptée par un pro de l’éducation canine.

Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien ?

Je commençais ma carrière en tant qu’éducateur canin et je voulais adopter un jeune chien dans le besoin pour essayer d’en faire quelque chose de bien. Il faut dire qu’elle provenait d’un milieu traumatisant qui l’a sévèrement hypothéquée.

Pourquoi avoir choisi ce nom ?

Puisque c’était un chiot avec une tronche de type pitbull, j’ai voulu lui donner un nom sympathique et gentil.

Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre animal ?

C’est une chienne qui oscille entre la curiosité, où elle a le désir d’interagir avec les gens, et des moments, où elle a besoin de solitude et veut la paix. Elle est curieuse, de bonne humeur et sociale quand elle va bien. Toujours partante pour jouer, elle aime participer à nos activités. Par exemple, je l’ai entraînée à sortir les aliments de la commande d’épicerie du sac, mais elle n’est pas très délicate. C’est une chienne très sensible avec une force et une vigueur impressionnante. Un vrai joueur de football ! Et elle peut aussi être intense...

Parlez-nous de son problème d’anxiété.

Elle est très réactive, en état de vigilance constante et néophobe : elle a peur de tout ce qui est nouveau. Vers l’âge de la maturité sexuelle, elle s’est mise à japper après tout ce qu’elle ne connaissait pas. Son profil génétique de chien de garde couplé à la maltraitance dont elle a souffert en ont fait un cauchemar de réhabilitation. C’est très handicapant en société. On parle ici d’un chien qu’on pourrait qualifier de patient psychiatrique. Elle est chanceuse d’être avec moi, car bien du monde l’aurait abandonnée. Il faut triper sur la modification comportementale pour vivre avec un tel chien.

Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Quand elle était jeune, un soir où je m’étais absenté pour une courte période, elle m’a accueilli heureuse comme un chien qui a trouvé un trésor, avec une tranche de livre dans la gueule. Elle avait mâchouillé tous les livres de ma bibliothèque. Il y en avait des bouts partout, avec de la bave de chien dessus ! J’ai sécurisé ma bibliothèque par la suite.

Quelle est son activité préférée ?

Elle adore nager. La première fois que je l’ai amenée, je l’ai perdue dans l’eau pendant trois heures ! Par la suite, j’ai travaillé avec elle pour qu’elle sorte de l’eau sur commande.

Quel est son endroit préféré ?

Quand elle est fatiguée ou en a assez et veut être seule, elle se retire d’elle-même et va dans une pièce confortable où il n’y a personne. Je l’ai entraînée à ça. C’est lourd pour elle, d’être toujours sur ses gardes.

En quoi Cookie peut-elle être une source d’inspiration pour vous ?

C’est elle qui m’a amené à développer mon expertise auprès des chiens réactifs. J’ai appris avec elle. Avant de la faire interagir avec quelque chose de nouveau (pour qu’elle soit confortable avec ça), on fait beaucoup d’entraînements et de travail préparatoire. Quand je lui donne les outils et travaille avec des protocoles adéquats, elle répond bien et est capable de bien des choses.

Tel maître, tel animal

On a tous les deux un profil neuro-atypique : elle est anxieuse et moi autiste. On a aussi tous les deux besoins de temps seul, pour se recharger.

Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

Avoir eu l’expérience et les compétences que j’ai aujourd’hui avec les chiens craintifs. Tout ce que je sais maintenant l’aurait sans doute aidée encore plus à s’ouvrir.

À propos de Sébastien Larabée

Éducateur canin et auteur de romans fantastiques pour jeunes adultes, il a récemment publié le livre Accueillir un chiot et en faire un chien bien dans sa peau aux éditions Québec Amérique.