15 nouveautés du printemps

Le printemps, c’est la dernière ligne droite pour créer une habitude d’écoute avant le temps chaud, les sorties estivales et les vacances. Les diffuseurs accordent de plus en plus d’importance à cette saison qui fait place autant à la fiction, au documentaire, au magazine qu’à la téléréalité. Jetons un coup d’œil à 15 nouveautés qui se glissent dans la programmation des chaînes traditionnelles et spécialisées.

Sur Addik

Classé secret

Photo courtoisie, Addik

Cette série d’espionnage nous permet d’infiltrer le quotidien d’agents secrets qui, incidemment, forment un couple. Rachel Miller et Émile Darcy semblent mener une vie paisible avec leurs filles. Dans les faits, ils sont spécialistes du renseignement pour les Services de sécurité canadiens. Une fusillade laissera croire qu’une taupe règne au sein de leur équipe. Alors qu’Émile devra enquêter secrètement sur le potentiel agent double, le couple aura à trouver qui est derrière l’attentat qui visait un dissident politique qu’on dit pacifique. Mélissa Désormeaux-Poulin et Patrick Labbé campent les deux agents secrets.

Jeudi 21 h

À CASA

Heureux rangement

Photo courtoisie, casa

On ne le savait pas, mais Mélissa Bédard est une passionnée du rangement. Elle a un petit côté Marie Kondo. Avec l’aide de la spécialiste de l’organisation Mylène Houle Morency, elle sonnera chez des personnalités connues afin de faire le ménage de leurs armoires. Il paraît que désengorger notre maison fait du bien. Christine Morency a accepté de réaménager son bureau, Maxime Landry de réorganiser son garage et le couple Pascal Morrissette et Julie Ringuette espère reprendre le contrôle de sa cuisine.

Mardi 20 h 30

À TVA

Chefs de bois

Photo courtoisie, TVA

Ça prenait de l’audace pour convier des chefs au milieu de la forêt et leur imposer des défis gastronomiques dans un cadre rudimentaire. Et c’est ce qui fait que cette compétition culinaire se démarque. Ici, on est loin de la cuisine, des grands comptoirs, du garde-manger plein et du thermomix. Nos dix chefs doivent prouver qu’ils sont à toute épreuve pour concevoir leurs plats. Il y a de la sueur, de la détermination, de l’endurance, de la débrouillardise. Au-delà des prouesses culinaires, nos chefs doivent lutter pour accéder à leurs ingrédients. Mathieu Baron assure l’animation de ce rendez-vous. Le chef Martin Picard en est le juge.

Lundi au mercredi 21 h

5 gars pour moi

Photo courtoisie, TVA

Rencontrer le bon gars quand on est célibataire et qu’on a été confiné pendant deux ans n’est pas une mince affaire. Dans cette série, une femme reçoit chaque semaine cinq hommes afin de trouver l’amour. Ensemble, ils multiplieront les activités et les discussions pour mieux se connaître. Chaque jour, un des prétendants sera éliminé. Si tout se passe bien, le dernier en lice devrait être celui qui a le plus de potentiel amoureux. Anne-Élisabeth Bossé assure la narration des épisodes remplis d’authenticité et humour.

Lundi au jeudi 19 h

Sur Évasion

Prendre le vent

Photo courtoisie, evasion

Soif d’adrénaline et de liberté, cette série suit le parcours de rois aventuriers, Yoann, sa conjointe Élisabeth et son frère Guillaume dans une grande traversée zéro carbone. Ce périple en voilier les mènera de Trois-Rivières aux îles Mingan, des Îles-de-la-Madeleine aux Açores, des îles Canaries au Cap-Vert. C’est en Guadeloupe que leur aventure va se terminer. Une escape de 10 mois sur la mer avec ses difficultés et sa grande beauté.

Dès le mercredi 27 avril 20 h

À Canal vie

L’appel d’une vie

Photo courtoisie, canal vie

Cette série documentaire témoigne du travail des répartiteurs d’urgence. Ceux-ci se remémorent des appels marquants et nous donnent accès à toute la complexité et la délicatesse qu’il faut pour intervenir auprès de personnes en détresse. Et le plus touchant, ce sont les retrouvailles entre les répartiteurs, les premiers répondants et les gens qu’ils ont pu aider.

Mercredi 19 h 30 dès le 13 avril

Déjà maman

Photo courtoisie, Arianne Bergeron

Nous suivons ici cinq adolescentes dont la vie a été chamboulée par l’arrivée d’un enfant. Elles ont entre 15 et 19 ans et ont choisi, malgré leur jeune âge, d’être mères. Une responsabilité qu’elles prennent à cœur et dont elles mesurent les impacts.

Jeudi 20 h dès le 14 avril

À Télé-Québec

La vigne est belle

Photo courtoisie, télé-québec

On produit de plus en plus de vin au Québec. Cette série documentaire vise à mettre en valeur le travail des vignerons de chez nous. Nous rencontrerons ceux qui ont été les premiers à cultiver la vigne : l’Orpailleur et le Vignoble de la Bauge. Ceux qui ont profité de l’intérêt grandissant des consommateurs québécois : les vignobles Les Pervenches, Château de cartes, les domaines St-Jacques et Bergeville. Une série épicurienne.

Jeudi 20 h

Sur NOOVO

Le fabuleux printemps de Marie-Lyne

Photo courtoisie, Noovo

L’humoriste et actrice Marie-Lyne Joncas a pris du galon à l’animation. Elle se retrouve ce printemps à la barre de ce talk-show qui se veut à la fois divertissant et un remède pour patienter jusqu’à l’été. Une pléiade de collaborateurs allumés vont se joindre à elle : Sacha Bourque, Ève Côté, Samian, Geneviève Schmidt, Preach, Mona De Grenoble, Marie-Josée Gauvin et Félix-Antoine Tremblay. Et des invités viendront s’y confier.

Lundi au jeudi 18 h 30 dès le 11 avril

Après OD dans l’Ouest

Capture d'écran

Avis aux fans de la téléréalité qui aiment la bisbille et les règlements de compte, Félix-Antoine Tremblay anime des retrouvailles avec les candidats qui en ont long à dire sur leur expérience et sur le bout de chemin qu’ils ont fait depuis.

Lundi 19 h dès le 11 avril

À Canal D

J’ai une question

Photo courtoisie, Eve B Lavoie

Le footballeur et médecin Laurent Duvernay-Tardif est curieux, il aime comprendre les choses. Il n’est pas étonnant qu’il se retrouve à l’animation de quatre épisodes de cette série d’incursions afin de trouver des réponses à des questions délicates. Son but est de mieux saisir des enjeux de société entourant l’obésité, le dopage dans le sport, l’autonomie alimentaire et l’impact des technologies sur le sport.

Lundi 20 h dès le 18 avril

Premier contact

Capture d'écran

Il est triste de constater que beaucoup trop de gens perpétuent des préjugés à l’égard des peuples autochtones. Dans cette série immersive, Samian donne rendez-vous à six Québécois afin de leur faire découvrir la réalité des Anishinaaba, des Atikamekw, des Hurons-Wendat et des Abénakis. Il s’agit d’une incursion de 18 jours pour aller à la rencontre de l’autre, pour mieux le comprendre, pour embrasser sa culture, pour faire tomber des pensées archaïques et blessantes qui n’ont pas leur raison d’être. Un premier contact pour en créer d’autres.

Mercredi 19 h

Sur Unis

Quelles familles !

Photo courtoisie, unis

Ève Landry part à la rencontre de gens qui ont décidé de vivre autrement. Des familles de Sherbrooke qui ont choisi la cohabitation, une famille nomade qui vit sur son vélo, une famille de Kamouraska qui vit en forêt à l’ancienne. Elle aborde des thèmes comme le travail, l’éducation, la transmission des valeurs et des échanges multigénérationnels. Elle nous transporte non seulement dans différentes régions du Québec, mais aussi en Ontario et en Nouvelle-Écosse.

Jeudi 20 h 30

Dans un territoire près de chez vous

Photo courtoisie, unis

Créer des ponts, c’est ce que font les animateurs Brad Gros-Louis et Eve Ringuette entre les 11 Premières Nations du Québec et nous. À travers leurs rencontres, ils mettent en lumière des jeunes, des sages et des leaders issus des différentes communautés autochtones. C’est une immersion dans des cultures millénaires qui nous sont malheureusement inconnues, mais que l’on gagnerait à connaître. C’est aussi une façon de découvrir le territoire. Et une expérience qui teste les habiletés des protagonistes. C’est une incursion auprès des Innus, des Mi’kmaq, des Atikamekw, des Wendat, des Abénakis, des Anicinapes, des Cris, des Inuit, des Mohawks, des Naskapis et des Wolastoqey.

Lundi 19 h 30

À Moi&cie

Ados et anxieux

Photo Shutterstock

L’anxiété est le mal du siècle. Longtemps on a négligé son importance. Le comédien Patrick Labbé dirige depuis plusieurs années un camp pour jeunes artistes. Des jeunes, il en côtoie. Il a accepté de participer avec la docteure Banafcheh Hejazi à une expérience en lien avec l’anxiété sociale. Tannée de prescrire des antidépresseurs aux ados et à la recherche d’une solution de rechange, elle s’est intéressée au jeu pour pallier la médication. Ces jeunes se sont prêtés à l’expérience et ont pris part aux ateliers de théâtre. Peut-être le début d’une solution.