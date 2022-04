Élection partielle : un appui de marque pour Pierre Nantel

Au moment où les électeurs de Marie-Victorin commencent à se rendre aux urnes pour le vote par anticipation, l’ancienne première ministre péquiste, Pauline Marois, offre son appui à Pierre Nantel.

• À lire aussi: Débat dans Marie-Victorin: un Québec souverain accueillera plus d’immigrants, dit Pierre Nantel

• À lire aussi: Pierre Nantel a officiellement lancé sa campagne sous le signe du Parti Québécois

«Gens de Marie-Victorin, vous avez la chance d’avoir un candidat remarquable, talentueux, qui vous représentera, qui vous défendra, et qui fera avancer le Québec: il s’agit de Pierre Nantel. Je vous invite à aller l’appuyer, en fin de semaine, au moment du vote par anticipation, et bien sûr au jour de l’élection», a mentionné Mme Marois dans une vidéo.

Un appui significatif pour le candidat du Parti Québécois qui s’est dit honoré. «Je suis très heureux d’obtenir l’appui de notre première ministre, ça me fait chaud au cœur. La grande famille souverainiste est mobilisée derrière le même objectif», a-t-il mentionné.

Rappelons que les citoyens de la circonscription Marie-Victorin sont invités aux urnes dans le cadre d’une élection partielle suivant le départ de leur ancienne députée, Catherine Fournier. Cette dernière a quitté ses fonctions après avoir été élue mairesse de Longueuil.