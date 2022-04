Ryan Kennedy: faire lever les émotions

Le guitariste folk Ryan Kennedy explique s’être récemment transformé en «geek du piano».

Ryan Kennedy est un musicien complètement autodidacte. Guitariste ayant fait la tournée des bars pendant plusieurs années, il a pourtant toujours ressenti un appel vers le piano. Un instrument qui représente de vieilles racines de son passé.

«Je me souviens d’une salle de sons créée par mon père qui était remplie de boîtes de sons et d’amplificateurs offerts par André Perry, raconte l’artiste de 35 ans. C’était un ami de mon père.»

Au piano ​

Si c’est la guitare qui a forgé son parcours artistique, le musicien explique s’être récemment rendu compte qu’il lui était plus facile de «faire lever les émotions» au piano.

Ainsi, des sept pièces de son album Libertine, sorti en février, six présentent l’auteur-compositeur-interprète originaire de Morin-Heights au piano.

«Mon premier album était plus à la sauce Neil Young, dans le folk et sans beaucoup de budget, explique le musicien. Le deuxième avait une “vibe” indie et le troisième est vraiment dans des influences qui me représentent le mieux, comme Elton John et Bruce Springsteen.»

François Lafontaine (claviériste de Karkwa), Robbie Kuster (batteur de Patrick Watson), Antoine Gratton, Mark Hébert, Dimitri Lebel Alexandre et le Quatuor Orphée ont notamment collaboré à Libertine.

Ce groupe de musiciens faisait aussi partie de la quinzaine de musiciens qui entouraient Ryan Kennedy lors du lancement virtuel de cette semaine (plus exactement le 29 mars), capté au National de Montréal.

«Le spectacle avait été enregistré il y a quelques semaines», explique celui qui s’est fait découvrir en participant à La Voix, en 2015, et qui a reçu le Prix de la chanson francophone la plus populaire du Québec de la SOCAN, en 2018, avec Honest Song.

«C’était un bon show, une belle production qui présentait tout l’album et des entrevues entre les chansons, dont une avec le réalisateur de l’album, Dimitri Lebel Alexandre.»

Pour toutes les dates de sa tournée qui le mènera à Montréal, le 4 mai, et à Québec, le 19 mai : www.ryankennedymusic.ca/sayhello/spectacles/