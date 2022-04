Grammy: les tendances de l’heure

Le tapis rouge de la 64e édition des Grammy Awards fut une ode aux années 1990 à travers le prisme des chanteurs nés dans cette décennie.

Certains célèbrent l’exubérance de Versace et de Roberto Cavalli, d’autres craquent pour les couleurs vives, voire fluo, tandis que les courants minimalistes et grunge, qui sont de retour, plaisent aussi.

Photo AFP

Carrie Underwood était lumineuse dans cette robe de bal au corsage scintillant de Dolce & Gabbana.

Photo AFP

Megan Thee Stallion a enfilé une robe flamboyante Roberto Cavalli mélangeant le léopard et le zèbre coloré, accessoirisant le look de nombreux bijoux en or.

Saweetie

Photo AFP

Les gants d’opéra ajoutent la touche de glamour à l’ensemble Valentino de la chanteuse.

Photo AFP

Chrissy Teigen a tourbillonné dans sa robe rose gomme griffée Nicole + Felicia Couture.

St. Vincent

Photo AFP

Issue de la collection Gucci, cette robe irisée ornée de plumes est un hommage aux années 1970.

Photo AFP

Billie Eilish a puisé cette tenue conceptuelle, un trench déposé sur les épaules faisant office de cape, de la collection Rick Owens.

Lil Nas X

Photo AFP

C’est la maison Balmain qui a conçu cet ensemble perlé.

Photo AFP

Dua Lipa a adopté le style Versace jusque dans la coiffure en portant ses cheveux blonds parfaitement droits, comme la coiffure signature de Donatella Versace.

Justin et Hailey Bieber

Photo AFP

Justin Bieber a joué la carte XL en Balenciaga et Hailey Bieber a opté pour le courant minimaliste, glissée dans un fourreau Saint Laurent.

Photo AFP

Doja Cat a craqué pour cette robe Atelier Versace aigue-marine sertie de cristaux laissant entrevoir un bustier coordonné, avec au bras un sac en verre soufflé assorti signé Coperni.