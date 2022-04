Jean-Gabriel Pageau s’occupe des Devils

L'attaquant Jean-Gabriel Pageau a réussi un tour du chapeau en plus de récolter une mention d’assistance, permettant aux Islanders de New York de battre les Devils du New Jersey par la marque de 4 à 3, dimanche, au Prudential Center.

Le Franco-Ontarien a complété son triplé en période médiane, après avoir reçu une passe parfaite d’Adam Pelech alors qu’il était posté devant le filet.

Pageau a amorcé son travail de démolition dès le premier engagement. Après avoir ouvert le pointage, il en a rajouté en avantage numérique un peu plus de deux minutes plus tard. Par la suite, il s’est fait complice du 13e but de la campagne de Kyle Palmieri.

Les Devils sont passés bien près de forcer la tenue d’une prolongation, mais ils ont manqué de temps. Ils retiendront toutefois de cette rencontre la blessure qu’a subie leur attaquant étoile Jack Hughes, qui a quitté le match après avoir été durement frappé par Oliver Wahlstrom.

Jesper Boqvist, Tomas Tatar et Nico Hischier ont touché la cible pour les «Diables».

Cory Schneider a remporté un premier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis 2020, et ce, contre son ancienne équipe.