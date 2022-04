Josh Norris et Mathieu Joseph unissent leurs forces dans la victoire

Le Québécois Mathieu Joseph a connu un autre fort match, Josh Norris a réussi un tour du chapeau, et les Sénateurs sont revenus de l’arrière pour vaincre les Red Wings de Detroit au compte de 5 à 2, dimanche à Ottawa.

Pour Norris, qui a inscrit son dernier filet dans une cage déserte, il s’agissait d’un premier triplé en carrière. Il a maintenant marqué 30 buts en seulement 52 parties depuis le début de la campagne.

En feu depuis qu’il a été acquis du Lightning de Tampa Bay, Joseph s’est fait complice de deux filets de Norris et d’un autre d’Artem Zub, de sorte qu’il a ajouté trois mentions d’aide à son dossier. Il totalise ainsi trois buts et huit points en six parties depuis son arrivée dans la capitale canadienne.

Mauvais départ

La rencontre avait démarré d’une bien mauvaise façon pour la troupe de D.J. Smith puisque Michael Rasmussen a été le premier buteur de la rencontre. Elle a toutefois répliqué avec trois buts de suite.

Les visiteurs ont toutefois réduit l’écart en troisième période, gracieuseté de Dylan Larkin. Quelques instants plus tard, ils ont obtenu une opportunité de créer l’égalité avec un jeu de puissance, mais ils ont été incapables de la saisir. Les Sénateurs ont ensuite enfilé l’aiguille deux fois dans un filet abandonné.

Anton Forsberg a réalisé 30 arrêts dans la victoire tandis que Thomas Greiss a cédé trois fois sur 34 lancers. Les «Sens» ont ainsi remporté un deuxième match consécutif contre les Red Wings, qui ont conséquemment subi un sixième revers de suite.

Les Sénateurs seront les prochains adversaires du Canadien de Montréal, mardi au Centre Bell. Ils tenteront de signer une troisième victoire de suite.