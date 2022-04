La reine du drame

Tu m’appelles pas ! Cri du cœur de ma Vieille au téléphone. Je suis sur la route, il est 16 heures, je n’ai pas encore donné de nouvelles.

Je devais appeler en arrivant à l’hôtel, je suis loin d’être rendue. Elle ne s’en pouvait plus d’attendre.

– Je commençais à m’inquiéter, t’appelles pas.

Ma Vieille ne « commence » pas à s’inquiéter, elle s’inquiète comme une dramaqueen de compétition toujours à imaginer le pire.

Je ne peux pas simplement m’être arrêtée quelque part prendre un café ni m’être attardée au hasard.

Non, j’ai eu un accident. Je suis perdue au fond d’un bois. J’ai eu un malaise, on m’a transportée à l’hôpital et on ignore où je suis rendue.

Accueille timide

À l’arrivée, j’ai droit à un numéro digne des plus grandes actrices du mélodrame italien.

Elle m’accueille le regard humide, la main sur le cœur en poussant un soupir de soulagement.

– Merci mon Dieu ! Mais où est-ce que t’étais rendue ? Je te laisse des messages, tu réponds pas à ton cellulaire !

Elle n’a pas attendu l’avènement du téléphone cellulaire pour me joindre en tout lieu et en tout temps.

J’ignore comment elle s’y prenait, mais elle me trouvait toujours. Aussi bien en ville, qu’à la campagne, au resto ou chez des amis, il n’était pas rare qu’on m’interpelle pour m’annoncer : votre mère vous cherche.

Ma Vieille aurait pu faire carrière dans la GRC.

Une fois capturée, je passe à l’interrogatoire :

Où étais-tu ? Qui était là ? Du monde qu’on connaît ? Qu’est-ce que vous avez mangé ?

C’était bon ? À quelle heure vous êtes partis ?

Dites la vérité, toute la vérité. Ma vieille est un détecteur de mensonges.

Ce matin, je l’appelle à 11 heures, elle ne répond pas. Où est passée ma vieille ? J’ai laissé un message...

Il est rendu midi et demi, je n’ai toujours pas de nouvelles.

Je commence à m’inquiéter...