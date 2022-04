Les Remparts toujours premiers

Contre l’une des puissances de la ligue, les Remparts ont disputé dimanche ce que Patrick Roy a qualifié de « meilleur match de la saison » et ont dominé le puissant Phoenix de Sherbrooke par la marque de 6 à 2, à Québec.

• À lire aussi: Les Remparts sont inarrêtables

Battus à trois reprises en autant de matchs par Sherbrooke cette saison, l’entraîneur-chef et ses joueurs avaient entouré la date de dimanche sur leur calendrier.

« On en parlait depuis un moment de ce match-là, a expliqué Patrick Roy en conférence de presse. On se disait qu’il fallait faire quelque chose, ils avaient un peu notre numéro. Ce que j’ai aimé, c’est qu’on a été en contrôle et qu’on a joué avec intensité. »

Il aura certes fallu 31 tirs à l’offensive des Diables rouges pour finalement déjouer le gardien Jakob Robillard, mais dès lors, tout a déboulé contre un Phœnix qui, de l’aveu de son pilote Stéphane Julien, « manquait de jambes » et était « fatigué ».

Evan Nause, qui n’est pas reconnu pour ses talents de marqueur, a notamment trouvé le fond du filet deux fois, une première pour lui dans les rangs juniors.

« Je ne marque pas beaucoup, c’est vrai, a ri le défenseur. D’ailleurs, mon frère m’a taquiné à ce sujet [samedi], alors c’est peut-être grâce à ça. Mais j’ai profité de beaux jeux de [Viljami] Marjala et Pier-Olivier [Roy]. Je n’avais qu’à diriger la rondelle vers

le filet. »

« Nause, en deuxième moitié de saison, il est incroyable, a renchéri son entraîneur. Il a marqué deux buts, mais tu vois que dans son jeu en général, il est de plus en plus en confiance. On sait que match après match, on peut compter sur lui. »

Encore Bolduc

Zachary Bolduc a profité de cet autre festival offensif pour inscrire son 41e but de la campagne. L’espoir des Blues de St. Louis ne dérougit pas : il a marqué au moins une fois dans chacun de ses cinq derniers matchs.

Théo Rochette et Mikaël Huchette ont aussi déjoué Robillard, qui a terminé la rencontre avec 41 arrêts en 46 tirs. C’est James Malatesta qui a porté le coup de grâce aux visiteurs en réussissant le sixième des Remparts dans un filet désert.

Photo Didier Debusschere

À l’autre extrémité de la patinoire, Fabio Iacobo a été beaucoup moins occupé, faisant face à 17 rondelles. Il a été déjoué à deux occasions par l’un des plus prolifiques buteurs du circuit, Xavier Parent.

Ce dernier a maintenant marqué 42 fois cette saison, à six buts du meneur de la LHJMQ, William Dufour, des Sea Dogs de Saint John.

Pas une surprise

Grâce à cette victoire – une huitième de suite –, Québec demeure au premier rang du classement général, qui était à l’enjeu dimanche entre les deux équipes.

Les Remparts détiennent maintenant 83 points. C’est deux de plus que les Islanders de Charlottetown et trois de mieux que le Phœnix.

S’il dit n’avoir jamais fait de cette première place un objectif pour sa formation, Patrick Roy a affirmé après le match qu’il n’était pas surpris de la voir aussi haute.

« Si tu m’avais dit ça [avant le début de la saison], j’y aurais cru, a-t-il commenté. On a beaucoup de talent, c’est un groupe spécial. On a du beau leadership, un groupe de gars qui se tient et qui est capable d’élever son jeu d’un cran. »

Et maintenant, les Maritimes

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

L’éreintant calendrier des Remparts ne fera pas relâche la semaine prochaine. L’équipe prendra mardi matin la direction des Maritimes, où elle disputera trois matchs en quatre jours.

Les Diables rouges visiteront notamment les hôtes de la Coupe Memorial, les Sea Dogs de Saint John.

« De gros matchs »

Québec ne se mesurera pas aux puissants Islanders de Charlottetown.

Ses deux autres adversaires seront les Screaming Eagles du Cap-Breton et les Mooseheads de Halifax.

« Ce sont de gros matchs, a relevé le capitaine Théo Rochette après la victoire contre le Phoenix. Ce sont des matchs qu’on veut absolument gagner. On est sur une bonne lancée, alors tant mieux. On s’en va là-bas avec beaucoup de confiance, mais il va falloir continuer à travailler fort. »

L’entraîneur-chef Patrick Roy, lui, estime que ce voyage sera une occasion de souder encore davantage l’esprit de groupe.

« Ce sont des endroits dans lesquels les joueurs ont du fun à jouer. Les gars aiment les arénas. Ce sera un moment dont on va profiter pour continuer à se regrouper, à travailler ensemble, et on verra où on sera après le voyage. »

Un effort collectif

Si l’entraîneur-chef des Remparts dit qu’il n’aborde plus avec ses joueurs l’aspect du calendrier serré, il ne cache pas pour autant qu’il tente de les ménager à l’approche des séries éliminatoires.

« On essaye le plus possible de jouer à quatre trios, a-t-il pointé. On tente de limiter le temps de jeu de notre première paire de défense et de notre première ligne. Dans l’ensemble, on tente d’utiliser tout le monde. »

« On veut que ce soit un effort collectif, a-t-il poursuivi. Ce qu’on veut, c’est continuer de travailler au sein du processus qu’on a mis en place. On veut être une équipe qui travaille, qui est humble et qui joue avec constance match après match. »