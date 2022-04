Pourquoi je doute profondément du plan Dubé

Notre ministre de la santé semble avoir copié Erin O’Toole lorsqu’il répétait « J’ai un plan ». En effet, le document « Plus humain et performant » est un « Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé ». Ouf ! Quel plan !

Plus de 15 actions à faire à la fois. C’est gigantesque ! Devant cela, deux proverbes me reviennent à l’esprit : « Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois » et « Qui trop embrasse mal étreint ».

Des questions pour le ministre

Je doute fort que de s’attaquer à la fois à l’ensemble du dinosaure qu’est le système de santé sera une opération totalement réussie.

Le ministre doit sûrement savoir que de petits changements graduels sont plus facilement réalisables que de rêver en couleur.

Même si j’ai beaucoup d’estime pour le courage et la vision de M. Dubé, je me pose des questions :

1. Le plan arrive à un drôle de moment, six mois avant les élections. Est-ce un hasard ou un événement planifié ?

2. On investit une somme d’argent importante, tout comme l’ont fait les gouvernements précédents sans que rien ne change. Est-ce que ça changera, cette fois ?

3. Quand arriverons-nous enfin à avoir un dossier médical informatisé ? On en parle depuis au moins vingt ans sans résultats. En Suède, presque 100 % des dossiers sont électroniques ; ça ne doit pas être si compliqué. Il en est de même pour la télémédecine avec des consultations médicales en régions éloignées. L’Université Laval avait développé un excellent réseau en pédiatrie qui est mort de sa belle mort faute d’aide du ministère.

4. Quand et comment réussirez-vous à diminuer la bureaucratie ? Au Québec, pour une population de plus de 8 000 000 d’habitants, le personnel du ministère totalise plus de 300 000 employés, alors que pour une population de 9,4 millions d’habitants, la Suède en compte trois fois moins. Ce manque d’initiative et de leadership déteint sur tout le reste de la vie économique : diminution de la productivité, cloisonnement des tâches, embauche de personnel supplémentaire, incapacité de licencier un employé improductif et promotion selon l’ancienneté sans pouvoir tenir compte des habiletés du travailleur. Toute une tâche de bras à faire par le gouvernement.

5. Enfin, quant au rôle accru du privé, il faut développer davantage de partenariats publics-privés. Prenons en exemple les centres privés conventionnés qui existent depuis 1977. Lors de la pandémie dans les CHSLD, ce sont les centres « privés-privés » qui ont eu des problèmes. On n’a jamais entendu parler des centres privés conventionnés, qui sont très bien gérés. D’autres partenariats pourraient être développés : pensons simplement aux COOP-Santé, aux cliniques d’infirmières spécialisées, etc.

Un grand miracle

En conclusion, je cite M.Dubé : « Notre réseau de la santé a réussi, malgré la pandémie, à faire beaucoup de petits miracles ».

Il lui reste à faire le grand miracle de sa carrière.

Dr Yves Lamontagne, c.m., c.q., m.d. Ex-président du Collège des médecins du Québec