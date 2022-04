Ski de fond: Cendrine Browne prend sa retraite

Après deux participations aux Jeux olympiques, Cendrine Browne a jugé que le moment était venu d’accrocher ses planches.

• À lire aussi: «J’ai eu une course extraordinaire» - Cendrine Browne

Forte de sa 16e place au 30 km style libre en Chine en février dernier, ce qui représente le meilleur résultat canadien de l’histoire chez les femmes dans cette épreuve, la fondeuse de 28 ans s’est offert un dernier tour de piste, hier, à l’occasion de la Classique Alex Harvey.

«Je voulais terminer ma carrière sur une bonne note sans un goût amer en bouche comme cela aurait été le cas si j’avais arrêté après les Jeux de 2018 à Pyeongchang, a raconté Browne. J’ai connu une excellence carrière et c’est vraiment extraordinaire d’avoir terminé en 16e place aux Jeux de Pékin. Ce fut la meilleure course de ma carrière et je n’aurais pas pu demander mieux.»

Rien ne laissait présager que Browne se rendrait jusqu’aux Jeux de 2022. «Après 2018, je me suis questionné à plusieurs reprises si je devais arrêter ou non, a-t-elle reconnu. Nordiq Canada me mettait des bâtons dans les roues souvent; j’ai subi des blessures et rencontré plusieurs embûches, mais je voulais terminer sur une bonne note et n’avoir aucun regret.»

«Je voulais me battre et je suis tellement contente de m’être battue jusqu’au bout, de poursuivre l’étudiante en intervention sportive à l’Université Laval. Je suis vraiment heureuse d’avoir persévéré et de m’être battue jusqu’au bout. C’est le message que je veux lancer aux jeunes que tout est possible dans la vie si tu y crois et que tu travailles pour atteindre tes objectifs.»

Browne a été écartée de l’équipe canadienne en 2020 et 2021 avant de finalement retrouver son brevet de Sport Canada et le financement qui l’accompagne pour la saison menant aux Jeux de Pékin. «Je suis maintenant une personne plus forte et très résiliente», a-t-elle indiqué.

Même si son entraîneur Louis Bouchard lui avait dit d’attendre de voir ses résultats avant de confirmer sa retraire, Browne savait qu’il s’agissait de sa dernière année de compétition «Mon idée était faite avant d’amorcer la saison, a-t-elle confié. J’adore le ski de fond et la compétition, mais il y a tellement d’autres choses que je veux essayer. À 28 ans, le moment est venu de relever d’autres défis. Une carrière sportive de haut niveau est contraignante et compoter beaucoup de stress. Je suis prête à mettre ça de côté.»

En plus de retourner sur les bancs d’école à temps plein, Browne veut consacrer plus de temps dans le programme Féminaction qu’elle a lancé l’an dernier en compagnie de sa coéquipière Laura Leclerc.

«On a touché plusieurs jeunes filles l’an dernier et c’est motivant, a-t-expliqué. On veut faire grossir le programme afin d’avoir un plus grand impact sur la communauté sportive féminine.»

La retraire pour Leclerc

Tout comme Browne, Leclerc a elle aussi décidé de prendre sa retraite après avoir vécu son rêve olympique. «C’est un gros morceau de prendre sa retraite, mais c’est merveilleux d’avoir terminé ma carrière entourée de l’équipe du Centre national d’entraînement Pierre-Harvey (CNEPH), a résumé la fondeuse de 23 ans. J’ai été au bout de ce que je voulais faire et c’était clair qu’il s’agissait de ma dernière saison.»

Leclerc a pleinement goûté ses derniers moments, hier. «Je devais faire 25 kilomètres, mais les conditions étaient trop belles et j’ai décidé de