Sprint victorieux pour le nouveau papa

SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES | À la retraite depuis le printemps 2019, Alex Harvey a démontré qu’il avait toujours la graine de compétiteur en lui.

Au départ de la première édition de la Classique Alex Harvey, événement ayant pour objectif d’amasser des fonds pour le Centre national d’entraînement Pierre-Harvey, l’ancien champion du monde a coiffé au sprint l’olympien Antoine Cyr et Philippe Boucher pour remporter l’épreuve du 50 kilomètres.

« Quand j’enfile un dossard, l’esprit de compétition est toujours présent, a raconté le nouveau papa après avoir franchi le fil d’arrivée. Ma blonde me disait cette semaine qu’elle retrouvait l’athlète en moi. J’évitais de trop marcher et je m’assurais de bien m’hydrater comme quand j’étais sur le circuit de la Coupe du monde. »

Harvey dit avoir usé de stratégie pour devancer les deux jeunes loups.

« Dans la dernière descente, j’ai profité de leur aspiration pour gagner en vitesse et j’ai lancé le sprint avec un kilomètre à franchir, a-t-il expliqué. Les conditions étaient super belles et très rapides, ce qui représentait un avantage pour moi. J’avais aussi de bons skis. »

« Ils m’ont fait souffrir dans le premier 15 kilomètres, mais j’ai retrouvé un deuxième souffle par la suite, de poursuivre Harvey. La saison a été longue avec les Jeux olympiques et les nombreux voyages. Leur corps n’était pas à 100 pour cent et ça m’a donné une petite chance. S’ils avaient été à 100 pour cent, ils auraient été plus rapides que moi. »

Harvey a pu profiter d’une bonne nuit de sommeil avant de prendre le départ.

« La petite s’est réveillée une seule fois et ce fut une bonne nuit de sommeil, a-t-il raconté avec le sourire. On alterne les biberons moi et ma blonde. » Le poupon a vu le jour il y a sept jours.

À la retraite, Harvey n’a pas remisé ses skis pour autant.

« Je skie cinq fois par semaine, a indiqué l’avocat du cabinet BCP. Les pistes sont à côté de la maison et je fais des sorties parfois en fin de journée avec une lampe frontale. Le télétravail a aussi facilité les choses. »

Longue saison

Après une longue saison qui a connu sa conclusion aux nationaux il y a une semaine à Whistler, Antoine Cyr va pleinement profiter de la pause de près d’un mois pour recharger les batteries.

« J’ai été parti quatre mois et c’est le temps que ça finisse, a indiqué l’auteur d’une 5e place au sprint par équipe à Pékin. J’ai besoin d’une pause. Aujourd’hui [dimanche], c’était une course pour le plaisir. J’ai un rhume depuis une semaine et les premiers kilomètres ont été difficiles. Ce fut le fun de voir Alex et de skier avec lui. Il est en bonne forme. »

Bons mots

Harvey avait de bons mots pour Cyr et Olivier Léveillé qui a signé deux Top 10 en Coupe du monde cette saison à sa première année dans les rangs seniors à seulement 20 ans.

Parce qu’il a contracté la COVID-19, le fondeur de Sherbrooke qui a souligné son 21e anniversaire il y a deux semaines n’a pas pris le départ.

« Les gars du Centre national sont encore jeunes et ils obtiennent déjà de bons résultats. Les deux se poussent à l’entraînement et c’est très bon. Je savais qu’Antoine avait les capacités de bien faire, mais c’est au-delà des espérances qu’il ait pu terminer en cinquième place aux Jeux. »

Succès de la première Classique Alex Harvey

SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES Louis Bouchard affichait son plus beau sourire à l’issue de la 1re édition de la Classique Alex Harvey.

Entraîneur-chef du Centre national d’entraînement Pierre Harvey (CNEPH), Bouchard souhaitait trouver une activité caritative qui permettrait d’assurer le développement des athlètes. Il pense avoir visé dans le mille avec la Classique Alex Harvey qui sera assurément de retour l’an prochain.

« On a besoin d’un moyen de financement solide pour assurer la pérennité du Centre, a-t-il expliqué. Avec la participation de 250 skieurs, on va amasser une somme entre 20 000 $ et 25 000 $. Tous les frais d’inscription vont dans les services aux athlètes parce que les commanditaires assument toutes les dépenses. »

Doubler le nombre

Bouchard croit que la Classique Alex Harvey pourrait même doubler le nombre de participants rapidement.

« On vise entre 500 et 1000 participants dans le futur, a-t-il indiqué. Pour cette première, il y avait 250 participants et on s’est privé de 150 coureurs de la région de Québec qui étaient à Montréal pour la Coupe du Québec. »

« On savait que les deux événements allaient se dérouler, mais on voulait s’assurer de la présence des olympiens pour cette première édition de poursuivre l’ancien entraîneur d’Alex Harvey. On va s’assurer qu’il n’y ait pas de conflits d’horaire l’an prochain. »

Si Bouchard était ravi, Harvey était lui aussi très heureux de la réponse. « C’est touchant de voir l’appui au CNEPH, a-t-il exprimé. On veut assurer que les athlètes puissent continuer de bénéficier des mêmes services que j’ai pu profiter au cours de ma carrière. Antoine [Cyr], Olivier [Léveillé] et Cendrine [Browne] ont obtenu de bons résultats cette année. Ils ont pu miser sur d’excellents services et ainsi poursuivre leur progression. C’est ce qu’on doit conserver. »