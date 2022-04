Stéphan Bureau de retour à TVA cet automne

C’est confirmé: Stéphan Bureau sera de retour à TVA l’automne prochain, où il pilotera une émission d’actualité dont le concept final reste à définir.

Ces derniers jours, le journaliste et animateur de 57 ans a tourné des pilotes en vue de ce nouveau rendez-vous.

La direction de Groupe TVA a confirmé à l’Agence QMI que le projet venait officiellement d’obtenir le feu vert. On se dit satisfait de ce qu’on a vu jusqu’à maintenant, mais on souhaite peaufiner à la fois le concept et les décors avant d’aller en ondes. Par conséquent, TVA Productions va lancer les prochaines étapes de production pour que l'émission soit fin prête à la rentrée de septembre. Soulignons que la case horaire n’a pas encore été décidée.

«Je suis très heureux de l'enthousiasme généré par les pilotes que nous avons enregistrés au cours des derniers jours. Je continue donc à travailler en étroite collaboration avec l'équipe de production au développement d'une nouvelle émission qui permettra de mettre de l'avant une pluralité de points de vue», a indiqué Stéphan Bureau, qui est revenu récemment au Québec à la suite d’un séjour de plusieurs mois dans le sud des États-Unis.

En entrevue au Journal de Montréal le 10 mars dernier, Stéphan Bureau avait confirmé qu’il planchait sur son grand retour à la télévision.

«J’espère que ce sera un endroit pluriel où nous pourrons retrouver, dans les sièges des invités, toutes sortes de points de vue, avait-il dit. Y compris, peut-être parfois, des points de vue qui sont moins fréquents à l’antenne. Le tout dans une perspective d’entendre des gens qu’on n’entend plus, ou pas, et des questions qu’on ne pose pas. On veut offrir de la complémentarité à l’offre en information en ce moment au Québec.»

Départ de Radio-Canada

Stéphan Bureau était l'animateur de l’émission estivale Bien entendu, sur les ondes d’ICI Première, jusqu'en août 2021. À la suite d’une entrevue avec le controversé infectiologue français Didier Raoult, il avait reçu un blâme de l’ombudsman de Radio-Canada. En ondes, il avait exprimé son désaccord avec cette décision. Par la suite, à la fin de son contrat, il avait quitté la radio d'État.

«Je ne suis pas ailleurs pour être en opposition à Radio-Canada ni pour régler des comptes, je n’ai pas cela en moi. Je suis ailleurs parce que je pense qu’après ce qu’on a traversé, il était clair que ce que j’espérais faire ne se ferait pas là. J’insiste toutefois, il n’y a pas d’amertume», avait-il déclaré au Journal en mars.

Ce sera une rentrée au bercail pour Stéphan Bureau, qui, au cours des dernières années, s’est spécialisé dans les longues entrevues. À TVA, dans les années 1990, il avait été animateur du magazine d’affaires publiques L’événement et chef d’antenne du bulletin de nouvelles de 22h. Il était ensuite passé à Radio-Canada, où il avait piloté Le Téléjournal de 1998 à 2003.