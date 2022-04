Tiger Woods s’amène

AUGUSTA – Tiger Woods a le sens du suspense. Après des jours de spéculations sur son éventuel retour au jeu au Tournoi des Maîtres, le quintuple champion du veston vert s’est finalement présenté, hier, à la porte du prestigieux club de golf de la Géorgie.

En mission de préparation, il n’a toutefois rien promis dans son gazouillis annonçant la nouvelle sur le coups de 9h40, ce matin.

Mardi dernier, il avait également fait une visite éclair d’une journée. Depuis la Floride en matinée, l’immatriculation de son jet privé en direction d’Augusta l’avait trahi. La planète golf s’était emballée et le Tigre était rentré à sa cossue demeure de Jupiter en fin de journée.

Bien qu’il soit toujours inscrit à cette 86e édition du Tournoi des Maîtres, le Tigre peut s’y retirer à n’importe quel moment.

Toutefois, s’il a pris la peine de s’envoler à bord de son jet privé mardi dernier pour disputer une ronde sur les allées vallonnées de l’Augusta National flanqué de son équipe médicale, c’est qu'il a bien une idée derrière la tête.

Et cette présence dans les derniers moments de préparation tend à démontrer qu’il s’élancera jeudi pour ce retour à la compétition tant attendu.

23 février 2021

Il faut rappeler qu’il y a 14 mois, Woods aurait pu perdre la vie dans un grave accident de la route en banlieue de Los Angeles. Le matin du 23 février, il circulait à grande vitesse sur une route de quartier et il avait perdu la maîtrise de son véhicule utilitaire sport.

Roulant plus de deux fois la limite de vitesse permise, son VUS avait fait des tonneaux et une violente embardée. Il fut l’unique blessé.

Le golfeur de 46 ans avait subi d’importantes fractures aux jambes. Il avait été opéré à plusieurs reprises à la jambe droite. À un certain moment, les médecins avaient même songé à l’amputation.

Mais Woods s’est relevé en suivant à la lettre les recommandations de ses médecins. Il a suivi un intense programme de réhabilitation et a même réussi à saisir à nouveau ses bâtons à la fin de l’été.

En novembre, il avait diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo de quelques secondes où on le voyait effectuer un élan. Et quelques semaines plus tard, lors de son tournoi, le Challenge Hero World aux Bahamas, il avait indiqué vouloir revenir partiellement à la compétition. Il n’était toutefois pas en mesure de pointer le moment exact.

Il disait alors souhaiter être en mesure de choisir les tournois auxquels il participerait en saison.

Le golfeur aux 82 titres professionnels a ensuite participé au Championnat PNC avec son fils Charlie avant Noël. La paire avait terminé au second rang, tout juste derrière les Daly. Woods n’avait toutefois pas marché. Il s’était déplacé en voiturette sur le terrain.

Son terrain de jeu

En coulisses, on raconte que Woods, s’il pouvait y arriver, a toujours souhaité effectuer son grand retour au jeu à Augusta, là où il avait triomphé en maître en 2019.

Dans l’une des meilleures éditions du Masters, il avait rugi sur le retour pour surpasser la compétition à l’âge de 43 ans, signant son 15e sacre majeur en carrière.

Évidemment, en y ayant gagné cinq vestons verts (1997, 2001, 2002, 2005, 2019), Woods fait partie de l’histoire à Augusta. Il y a offert ses meilleures performances et exécuté des coups de génie au fil des ans.

Gageons que jeudi, le quintuple champion récemment nommé au Temple de la renommée mondiale du golf sera présenté à la foule en piquant sa balle sur le premier tertre.

Encore, il effectuera son grand retour.