Trois grands syndicats forment un Front commun face au gouvernement

Près de 50 ans après la formation du premier front commun, trois grands syndicats unissent leurs forces en vue des négociations pour le renouvellement des conventions collectives des travailleurs du secteur public.

• À lire aussi: Front commun 1972 et le mythe fortifiant

Ainsi, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) constitueront un Front commun afin de faire entendre leur voix auprès du gouvernement.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Unir nos voix et joindre nos forces en formant un front commun, une demande qui vient des membres. C'est ce qui est notamment ressorti des consultations menées : les membres ont exprimé leur volonté que l'on travaille en alliance pour envoyer un message clair au gouvernement devant l'ampleur de la tâche à venir», ont déclaré Éric Gingras, président de la CSQ, François Enault, premier vice-président de la CSN, et Daniel Boyer, président de la FTQ.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Les questions en jeu seront principalement liées aux conditions de travail, l’attraction et la rétention du personnel ainsi que l’amélioration des conditions salariales. Les revendications syndicales du Front commun seront choisies en fonction des consultations menées auprès des membres de chaque organisation.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«C'est un message de solidarité et d'unité qui émane de ce front commun. Au cours des derniers mois, nos trois organisations ont parlé à plusieurs reprises de l'importance du dialogue social afin de trouver, ensemble, des solutions qui amélioreront les conditions de travail et d'exercice d'emplois de celles et de ceux qui œuvrent au quotidien dans les réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux et de l'enseignement supérieur», ont précisé les syndicats qui estiment que les problèmes déjà présents avant la pandémie ont été exacerbés depuis deux ans.