Un retour victorieux pour Kyle Lowry à Toronto

À son premier match à Toronto depuis l’échange qui l’a fait passer au Heat de Miami, Kyle Lowry a participé à un gain de 114 à 109 du club floridien contre les Raptors, dimanche soir, au Scotiabank Arena.

Le vétéran a été utilisé durant un peu plus de 34 minutes contre son ancienne équipe. Il a amassé 16 points: 10 mentions d’assistance et six rebonds.

Dans cet effort collectif du Heat, c’est Max Strus et Victor Oladipo qui ont sonné la charge avec des récoltes respectives de 23 et de 21 points.

Dans le camp des Raptors, Fred VanVleet et Pascal Siakam ont obtenu chacun 29 points. Gary Trent fils n’a pas été en reste avec 21 points. Le Québécois Chris Boucher, quant à lui, a réussi six points et huit rebonds; il a été utilisé durant 22 minutes par l’entraîneur-chef Nick Nurse.

Par ailleurs, VanVleet a profité de ce duel pour battre le record d’équipe du plus grand nombre de tirs pour trois points réussi dans une même saison, lui qui en compte maintenant 240 en 2021-2022. L’ancienne marque (238) appartenait à Lowry, qui l'avait établie en 2017-2018.

Tout un accueil

Pour revenir à Lowry, l’athlète de 36 ans a reçu un accueil des plus chaleureux de la part des partisans de la Ville Reine. Lors de la présentation des partants du Heat, les amateurs se sont levés de leur siège et ils ont réservé une longue ovation à leur ancien favori.

Plus tard, les Raptors ont présenté une vidéo hommage très émouvante pendant un arrêt de jeu.

Lowry a disputé neuf saisons avec l’organisation torontoise, en plus d'avoir été un rouage très important du premier et unique sacre du club en 2019.

«Je rentre à la maison», a déclaré l’Américain lors d’un point de presse tenu avant l’affrontement du jour.

«Il y a beaucoup de choses qui me manquent dans cette ville, a-t-il exprimé. Ça va toujours être en moi.»