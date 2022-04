Une journée particulière pour Sean Manaea

Les Athletics d’Oakland ont poursuivi leur vente de feu, dimanche, en envoyant le lanceur Sean Manaea aux Padres de San Diego. En retour de Manaea et d’Aaron Holiday, les A’s mettent la main sur deux espoirs en Euribiel Angeles et Adrian Martinez.

Manaea quitte donc le seul club dont il a porté au sein des ligues majeures à quelques jours de sa septième campagne en carrière. Il a eu l’occasion de faire des adieux à ses anciens coéquipiers d’une façon pour le moins particulière puisqu’il les a affrontés seulement quelques heures après l’annonce de la transaction, dans un match de la Ligue des Cactus.

Il a en effet amorcé la partie sur le monticule, donnant un point, six frappes en lieu sûr et un but sur balles en trois manches et deux tiers. Les A’s l’ont finalement emporté au compte de 8 à 2.

Un trou

Depuis la fin de la dernière saison, les A’s ont échangé plusieurs joueurs de leur formation régulière. Outre Manaea, Matt Olson (Braves d’Atlanta), Chris Bassitt (Mets de New York) et Matt Chapman (Blue Jays de Toronto) ont également changé d’adresse.

Le départ de Manaea laissera par ailleurs un gros trou dans la rotation de l’équipe puisqu’il a été l’artilleur le plus utilisé en 2021. Il a conservé une moyenne de points mérités de 3,91 et une fiche de 11-10 en 32 départs. En carrière, il revendique un dossier de 50-41 et une moyenne de 3,86.

Les A’s se tournent toutefois vers l’avenir et ont obtenu deux jeunes joueurs qui se classe dorénavant aux 10e et 25e échelons des meilleurs espoirs du club, selon le classement du site officiel du baseball majeur.

Angeles évolue à l’avant-champ, principalement à l’arrêt-court. Il a cogné un coup sûr en deux présences au bâton au cours du camp d’entraînement, et devrait amorcer la saison dans les rangs mineurs. À 19 ans, il a toutefois montré toute sa puissance de frappe avec une moyenne de ,329 au niveau A la saison dernière.

Martinez, pour sa part, a permis une frappe en lieu sûr en une manche ce printemps. Ayant évolué dans le AAA l’année dernière. Le partant droitier pourrait effectuer ses débuts dans les ligues majeures cette saison, compte tenu de la faible profondeur à cette position de son équipe.