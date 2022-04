Une quadragénaire portée disparue à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal demande l’aide de la population pour retrouver une femme de 42 ans portée disparue depuis dimanche.

Kathy Vaillancourt a été vue pour la dernière fois dans la nuit de samedi à dimanche, autour de 3h30, dans le secteur du Vieux-Montréal.

La quadragénaire a la peau blanche; elle mesure 160 cm (5 pi, 2 po) et pèse 59 kg (130 lb). Elle a les yeux bruns et les cheveux noirs et possède plusieurs tatouages, sur la cuisse gauche et le torse, et elle parle français.

Au moment de sa disparition, elle portait un manteau noir en cuir, une jupe noire et un chemisier noir.

Toute personne ayant de l'information permettant de retrouver Mme Vaillancourt peut composer le 911 ou communiquer avec son poste de quartier.