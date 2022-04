Visages de notre histoire: la bibliothèque publique d’Éva Circé-Côté

PARCOURS D’UNE JEUNE FILLE REBELLE

Photo d'archives. Portrait de «Colombine », 1901. Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Marie Arzélie Éva Circé-Côté est née en 1871 à Montréal, dans le quartier de Sainte-Cunégonde. Son père, chef de train puis commerçant au détail réussit assez bien pour offrir à sa fille une éducation de qualité chez les Sœurs de Saint-Anne, à Lachine. La jeune Éva s’y démarque en français et en littérature, mais confiera plus tard s’ennuyer profondément dans les cours d’artisanat censés former les jeunes filles à leur futur rôle domestique. Quelques années après la fin de ses études, elle écrit déjà dans le journal Les Débats. En 1903, elle est la bibliothécaire de la toute nouvelle Bibliothèque technique de Montréal. La sélection des livres est cependant limitée et destinée aux ouvriers pour leur fournir de la documentation sur leur profession. Cet emploi, que Circé-Côté occupera toute sa vie à divers titres, ira toujours de pair avec une activité littéraire et militante soutenue.

LES NOMS D’ÉVA

Photo d'archives. « Une salle de la Bibliothèque municipale », Album universel, 30 déc. 1905. Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Éva Circé se marie en 1905 avec un jeune médecin de cinq ans son cadet, Pierre-Salomon Côté, qu’on surnommait le médecin des pauvres. Les époux partagent plusieurs valeurs et affinités au sein de milieux libéraux et anticléricaux. À la mort de Pierre, en 1909, elle respecte sa volonté d’être incinéré sans service religieux, une rareté pour l’époque. Son entêtement à faire respecter les dernières volontés de son époux scandalise les milieux de droite et les autorités religieuses. Très prompte à exprimer ses opinions libérales, humanistes et anticléricales, Éva Circé-Côté écrit pendant plus de 40 ans, dans une dizaine de journaux et sous plusieurs pseudonymes comme Colombine ou Musette. Elle profite souvent de ses noms de plume pour soulever des questions qui touchent directement le développement de la bibliothèque publique, notamment le contrôle qu’exerçait le clergé sur l’acquisition des ouvrages. Les chercheurs ont longtemps fouillé pour découvrir quels hommes libéraux et avant-gardistes se cachaient derrière les idées progressistes, égalitaires et laïques de Jean Nay, Arthur Maheu ou Julien Saint-Michel, pour finalement découvrir qu’une seule et même tête se cachait derrière tous ces noms : Éva Circé-Côté.

UNE BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Photo d'archives. La bibliothèque publique de Montréal, rue Sherbrooke. Archives de la Ville de Montréal. (BM060-5_3P089)

Au début du 20e siècle, les communautés anglophones de Montréal disposaient déjà de plusieurs bibliothèques techniques. Or, le seul établissement francophone de ce type fait l’objet d’un continuel bras de fer entre les autorités municipales et le clergé quant à la vocation généraliste et véritablement publique de la bibliothèque. Éva Circé-Côté, qui cherche à élargir le rôle de l’établissement pour offrir des ouvrages de littérature est rétrogradée, mais toujours maintenue dans ses fonctions par les directeurs de la bibliothèque qui opposent une résistance passive aux autorités cléricales. Elle est donc présente en 1917, lors de l’inauguration de la nouvelle Bibliothèque municipale, rue Sherbrooke. Elle participera à l’édification de l’établissement et à sa programmation pour mettre en valeur le milieu littéraire montréalais. C’est le début du réseau des bibliothèques réellement publiques de Montréal. Circé-Côté et le nouveau bibliothécaire, Aegidius Fauteux, ne s’entendent pas du tout sur la vocation du lieu. En 1932, elle est congédiée de la bibliothèque, à 61 ans, mais continue d’écrire, de chroniquer et de militer jusqu’à ses derniers moments, en 1949.

Recherche et rédaction, Éliane Bélec, historienne.