Atteint de la COVID-19: Simon Delisle reporte sa première

Simon Delisle n’aurait pu trouver un pire moment pour attraper la COVID. À quelques jours de faire la première montréalaise de son spectacle Invincible, le 6 avril au Bordel Comédie Club, l’humoriste a reçu un test positif au virus.

• À lire aussi: François Bellefeuille: la fin de tournée après Les Olivier

• À lire aussi: Réouverture: hiver de détours en humour

• À lire aussi: Simon Delisle remporte Le prochain stand-up

« Ceux qui sont venus voir mon show le savent : je ne suis pas un gars chanceux dans la vie. Et pour illustrer le tout de façon encore plus claire... Je viens de découvrir, à trois jours de ma première médiatique, que je suis atteint de la COVID, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Les shows seront donc reportés. Je sais que ce n’est qu’un petit délai. Je sais que tout va bien aller. Mais quand tu attends après quelque chose depuis genre 12 ans... C’est long! Je vais faire comme d’habitude, revenir encore plus fort. Invincible. »

La rentrée montréalaise a ainsi été reportée au 12 avril. La première médiatique de Québec, le 28 avril au Théâtre du Petit Champlain, est inchangée.