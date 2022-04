[BALADO] Sommes-nous esclaves du blé?

En 8000 av. J.-C., lorsque le blé a commencé à être domestiqué, les humains anatomiquement modernes avaient très bien survécu durant près de 200 000 ans sans lui.

• À lire aussi: [BALADO] Le riz doré pour sauver des vies

Aujourd’hui, à cause des sanctions imposées à la Russie, on prévoit une pénurie et une hausse des prix du blé. Saurions-nous nous en passer?