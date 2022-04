Campagne dans Marie-Victorin: les candidats éviteront les résidences pour aînés

Face aux mises en garde des experts, les principaux candidats à l’élection partielle dans Marie-Victorin éviteront de visiter les résidences pour aînés, en pleine 6e vague de la COVID-19.

• À lire aussi: Sixième vague de COVID-19: des RPA visitées par les politiciens... et le virus

La visite de la candidate caquiste Shirley Dorismond à la résidence pour personnes âgées Habitats Lafayette, à Longueuil, samedi, a suscité des commentaires désapprobateurs de la part de spécialistes de la santé publique.

«Vous devriez être bien placée pour comprendre que votre visite non essentielle dans un RPA en pleine 6e vague met à risque les personnes qui y vivent. Vous devriez donner l’exemple», a notamment commenté Nathalie Grandvaux, professeure à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, en réponse à une publication de la candidate, et infirmière de profession, sur Twitter.

L’équipe de Mme Dorismond assure maintenant qu’aucune nouvelle visite en résidence pour aînés (RPA) n’est prévue d’ici l’élection, lundi prochain. «Ce n’était pas prévu pour cette semaine, tout simplement», affirme son attachée de presse, Sarah Bigras.

«Nous sommes bien sûr très prudents et respectons toutes les règles en place et nous prenons toutes les précautions pour protéger les plus vulnérables», ajoute-t-elle.

Prudence

Les autres candidats promettent également d’éviter de faire entrer le virus dans les RPA.

«On a été dans deux RPA, tout en portant le masque, au début de la campagne. Mais dès le début de 6e vague, on a décidé de suspendre ces visites. On ne va certainement pas le faire d’ici l’élection», explique l’attaché de presse du péquiste Pierre Nantel.

«On espère que les autres feront de même», ajoute-t-il.

Chez Québec solidaire, la candidate Shophika Vaithyanathasarma a eu un test positif à la COVID-19 et doit déjà faire campagne de la maison jusqu’à jeudi prochain.

Son équipe souligne d’ailleurs que la candidate ne s’est pas rendue dans de telles résidences depuis l’annonce de sa candidature, privilégiant les appels téléphoniques et d’autres lieux où elle pouvait rencontrer des aînés.

Même son de cloche chez les libéraux, où la candidate Émilie Nollet ne prévoit pas visiter de RPA d’ici au jour du scrutin.

La responsable des communications du Parti conservateur du Québec n’a pas retourné notre appel.