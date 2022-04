«Dans un territoire près de chez vous»: partage et découvertes

La culture, le territoire et les savoirs autochtones sont au coeur de la nouvelle série documentaire d'Unis TV, Dans un territoire près de chez vous, produite et réalisée presque entièrement par des membres des Premières Nations.

Dans cette série, tout en beauté et en légèreté, Brad Gros-Louis et Eve Ringuette, qui sont Wendat et Innue, vont à la rencontre des 11 premiers peuples du Québec sur leurs territoires, pour y vivre des expériences traditionnelles contemporaines, mais aussi pour en apprendre davantage sur la culture ancestrale, comme la pêche au homard, la chasse aux castors, la trappe au collet et la vannerie de frêne pour la fabrication de paniers traditionnels.

Photo courtoisie, Unis TV

Se divisant l’animation de la série, Eve et Brad découvrent au même rythme que le téléspectateur les rites et les savoirs partagés par les membres des communautés qu’ils rencontrent. Participer à l’émission c’était aussi pour eux un peu un prétexte pour reconnecter avec leur propre culture et racines.

Photo courtoisie, Unis TV

«J’ai réalisé que je n’en connaissais pas tant que ça sur les autres Premières Nations au Québec. Pour moi, la série c’était la meilleure façon de baigner là-dedans, d’aller rencontrer des gens, de poser mes questions et de partager aussi sur ma culture», a mentionné Eve en entrevue à l’Agence QMI.

Le partage de culture entre les peuples existe bien entendu depuis des lustres. Il a voyagé avec les nomades, s’est transmis à travers l’artisanat et se partage encore aujourd’hui à travers les Pow Wow, les fêtes et les rassemblements. «On partage sur qui on est, sur nous, mais on ne prend pas automatiquement le temps de se parler de culture» a ajouté la comédienne qu’on a pu voir dans Fugueuse et dans Les Pays d’en haut.

Redécouvrir la beauté des territoires

Allant dans des communautés parfois éloignées, Dans un territoire près de chez vous met en lumière la beauté, l’immensité, mais aussi la fragilité des territoires Québécois.

Photo courtoisie, Unis TV

Pour Eve, il était important d’ailleurs d’aborder l’enjeu de la pêche durable dans l’épisode consacré à sa communauté. «Il y en a de moins en moins de saumon et ce n’est pas tout le monde dans ma communauté qui était informée du fait qu’on devait faire attention à notre pêche si on veut que nos petits-enfants et nos générations futures puissent pêcher le saumon comme nous.», a-t-elle expliqué.

La docu-série qui se décline en 13 épisodes d’une vingtaine de minutes est bien ficelé et ne tombe pas dans le piège d’une vision folklorique des Premiers Peuples. Sans renier le passé, elle l’actualise et le revalorise à travers les rencontres, les aventures et les discussions. Elle fait office d’entrée en matière quant aux enjeux autochtones.

Photo courtoisie, Unis TV

«Ce projet-là c’est une opportunité, mais aussi très beau. Pour ce qui est de la politique, il y a d’autres projets qu’on peut faire pour en parler, d’autres moyens et d’autres plateformes qui existent», a soulevé Brad, qui coréalise le balado Laissez-nous raconter : L’histoire crochie, disponible sur la plateforme Ohdio de Radio-Canada.

On pourra voir Eve dans Pour toi Flora, disponible dès le 14 avril en version anishinaabemowin sous-titrée en français, et dès le 21 avril en version originale française dans l’EXTRA d’ICI TOU.TV. Elle sera aussi à l’affiche dans Jour de merde de Kevin T. Landry.

Produite par Terre Innue et réalisée par Kim et Angie-Pepper O'Bomsawin, toutes deux Abénakis, Brad Gros-Louis et Geneviève Albert, Dans un territoire près de chez vous, débute ce lundi à 19 h 30, sur UNIS TV.