«De Pierre en fille» : la relation filiale à son meilleur

Le quotidien de Daphnée (Julianne Côté), 24 ans, qui cherche la satisfaction sans faire le moindre effort, est pour le moins chamboulé quand son meilleur ami Pierre (Patrice Robitaille), un électron libre de 47 ans qui est aussi son père, emménage dans le logement voisin du sien après sa séparation.

Signée de la main de Julianne Côté, De Pierre en fille, une comédie dynamique qui place en son cœur la relation père-fille de ces deux énergumènes fusionnels, débarque sur l’EXTRA d’ICI TOU.TV cette semaine.

PHOTO COURTOISIE RADIO-CANADA

La série compte d’ailleurs sur une solide distribution, notamment ses bonnes amies, Sarah-Jeanne Labrosse et Karelle Tremblay, mais aussi sur Madeleine Péloquin, Pierre-Yves Lord, Patsy Gallant, Rémy Girard et Stéphane Rousseau.

PHOTO COURTOISIE RADIO-CANADA

Inspirée de la relation que l’autrice entretient avec son père — sans que ce soit pour autant une autofiction —, la comédie en huit épisodes est toute simple, mais efficace ; à la fois drôle et touchante.

Les textes sont empreints de la personnalité et de la répartie de la comédienne qui a pondu à partir d’une réalité qu’elle connaissait bien pour faciliter son écriture, mais aussi par souci de véracité. Ils sont truffés de références culturelles populaires propres à la comédienne qu’elle qualifie «d’obscures et actuelles», passant de L’Attrape-parents à Fortier à Destination ultime au Cœur à ses raisons.

PHOTO COURTOISIE RADIO-CANADA

«J’avais envie que ce soit juste naturel, comme une espèce de morceau de ma vie que j’ai extrapolé. Évidemment, c’est de la fiction, mais ça part quand même d’une essence qui m’est propre», a souligné la comédienne lundi, lors du lancement de la série auquel l’Agence QMI a participé.

En créant Daphnée, le personnage qu’elle incarne, Julianne avait envie de lui transmettre sa couleur. «L’humour et les références ça me ressemble beaucoup, mais avec la direction d’acteur on a changé quelques traits, on l’a amené ailleurs. [...] J’avais envie d’écrire comme je parle dans la vie et que ce soit naturel», a-t-elle ajouté, précisant qu’elle avait trouvé sa talle dans l’écriture.

PHOTO COURTOISIE RADIO-CANADA

Toujours dans la même lignée, la réalisatrice Marie-Claude Blouin (Le Chalet, L’Académie), qui est aussi une grande amie de Julianne, s’est littéralement inspirée d’elle pour capturer l’histoire.

«J’avais envie de prendre et de m’inspirer de tout ce qu’elle aime, de son esthétisme, de ce qu’elle aime comme déco, comme musique, d’avoir les gens qu’elle aime et qu’elle admire dans le “casting”. C’était vraiment la muse du projet», a fait valoir Marie-Claude Blouin.

La durée des épisodes varie et oscille entre une quinzaine de minutes et un peu plus d’une vingtaine de minutes, facilitant l’écoute en rafale. C’est aussi un procédé qui vient dynamiser le rythme de la série qui est pour le moment réservé qu’a la plateforme Web de Radio-Canada.

PHOTO COURTOISIE RADIO-CANADA

Cette stratégie du diffuseur public vise surtout à rejoindre la tranche de la population qui est moins desservie par l’offre télévisuelle actuelle et s’adapte mieux à la méthode de consommation des jeunes adultes, a-t-on précisé du côté de Radio-Canada.

Produite par Passez Go, De Pierre en fille s’installe dans l’EXTRA d’ICI TOU.TV, dès ce jeudi.