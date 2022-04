John Tavares veut un tournoi de hockey réunissant les meilleurs au monde

Comme Connor McDavid avant lui cette saison, le capitaine des Maple Leafs de Toronto, John Tavares, a réitéré l’importance de tenir bientôt une compétition internationale qui réunira les meilleurs joueurs au monde, dimanche.

Lorsque la Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé que ses joueurs n’allaient pas se rendre à Pékin pour les Jeux olympiques cet hiver, le mécontentement s’est rapidement fait sentir chez les athlètes et les partisans.

Une solution de rechange, sous la forme d’une Coupe du monde en 2024, est toutefois sur la table. Les négociations entre le circuit, l’Association des joueurs et la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) avancent bien. Cette idée enchante particulièrement Tavares.

«Nous en avons besoin, a-t-il dit dimanche, selon des propos rapportés par le réseau Sportsnet. C'est important pour notre sport, surtout compte tenu de la prochaine génération de joueurs que nous avons maintenant. Avec [Auston Matthews, Mitch Marner, Leon Draisaitl, Connor McDavid et Cale Makar], c’est un peu la nouvelle vague. Et évidemment, nous avons encore tellement de grands joueurs, avec [Sidney Crosby et Alexander Ovechkin] en tête de liste, qui arrive à des stades plus avancés de leur carrière.»

«Je pense que lorsque vous réunissez ces joueurs, c’est vraiment spécial. Nous ne le faisons pas vraiment. De jouer pour son pays, nous savons à quel point c’est rare.»

Pas suffisant

S’il est excité à l’idée de cette Coupe du monde, Tavares ne s’en satisfera pas. Il s’explique mal comment le hockey est incapable de tenir un événement périodique et régulier comme le font plusieurs autres sports.

«Les autres sports font un très bon travail à cet égard, a-t-il fait valoir. Nous devons développer un type de calendrier vraiment cohérent. Je pense que cela apporte beaucoup de clarté aux joueurs, à la ligue, à tout le monde. Qu'il s'agisse d'un événement ou de quelques-uns, ce serait vraiment bon pour notre sport et tout le monde.»

La dernière Coupe du monde a eu lieu en 2016. Le Canada avait triomphé en venant à bout de l’équipe européenne en deux parties dans une série au meilleur de trois rencontres en finale.

La nouvelle mouture de l’événement devrait toutefois se limiter aux nations, excluant ainsi d’emblée le renouvellement des expériences des équipes d’Europe et des moins de 23 ans en Amérique du Nord. Rien n’est encore confirmé, néanmoins.