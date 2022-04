Les Astros sont allés trop loin, selon Carlos Beltran

Impliqué dans le scandale des signaux volés chez les Astros de Houston en 2017, l’ancien joueur Carlos Beltran a admis que son équipe avait enfreint les règles.

«En revenant en arrière maintenant, oui, nous sommes allés au-delà de la limite permise, a déclaré l’ex-voltigeur au réseau YES, pour lequel il travaille comme analyste, et tel que rapporté par le quotidien New York Times. Nous avons fait ce que nous avons fait. En regardant l’ensemble aujourd’hui, nous avions tort. J’aurais aimé poser plus de questions au sujet de ce qu’on effectuait. J’aurais souhaité que l’organisation nous dise: "Ce que vous faites actuellement, les gars, nous devons cesser cela."»

À la retraite comme joueur depuis la conquête de la Série mondiale, Beltran a été le seul baseballeur clairement identifié dans le processus d’enquête des ligues majeures à ce propos. Au terme de celle-ci, le directeur général Jeff Luhnow et le gérant A.J. Hinch ont écopé d’une suspension d’un an, avant d’être aussitôt congédiés par le club. Pour sa part, l’ex-instructeur au banc Alex Cora avait également reçu une sanction d’un an, au moment où il dirigeait les Red Sox de Boston. Quant à Beltran, il a perdu une opportunité chez les Mets de New York, qui l’ont limogé après l’avoir embauché comme instructeur-chef.

Celui-ci semble quelque peu contrarié d’avoir été éclaboussé par l’histoire ayant entaché sa réputation.

«Le truc m’ayant le plus ennuyé durant l’enquête, c’est lorsque je me suis assis avec eux. Ils m’ont dit qu’ils n’allaient pas se retrouver contre les joueurs, mais plutôt... les membres du personnel sur le terrain, le bureau de direction et l’organisation. Pourtant, je suis le seul joueur identifié dans ce rapport? [...] C’est la partie que je ne comprends pas. Tout le monde a droit à l’immunité, sauf Carlos Beltran. Je ne saisis pas», a-t-il ajouté.

Ironie

Précisant que les Astros n’avaient pas arrêté de voler des signaux après l’envoi d’un ordre du baseball majeur à leur endroit, vu que les joueurs n’en avaient pas été informés, Beltran œuvrera pour YES cette saison; or, il s’agit d’une chaîne dans le giron des Yankees de New York, pour qui il a joué en 2014 et 2015. Dans les rangs de ceux-ci, Aaron Judge avait notamment critiqué les Astros lors des récentes années, mais il dit avoir mis l’histoire derrière lui.

«J’ai beaucoup de respect pour Beltran. Il m’a beaucoup aidé quand il était ici. [...] Je l’aime. Il a beaucoup compté dans ma carrière», a-t-il admis au New York Post il y a quelques jours.