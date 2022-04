Les Centres de rénovation Patrick Morin ouvre aux 4 Glaces à Brossard

Toujours en expansion, les Centres de rénovation Patrick Morin ont annoncé ce matin l’ouverture de leur premier magasin grande surface de la Rive-Sud de Montréal, en lieu et place de l’ancien complexe Les 4 Glaces, à Brossard.

D’une superficie de 93 000 pi2, cette nouvelle succursale -dont la date d’ouverture demeure inconnue- nécessitera des investissements de 20 millions de dollars et l’embauche de 80 employés.

« Il s’agit d’une opportunité inégalée pour nous d’offrir nos produits et notre expertise sur un marché géographique élargi, tout en étant fidèle à nos valeurs : privilégier l’approvisionnement local, offrir des services de pointe à notre clientèle et d’excellentes conditions de travail à nos employés », dit dit Daniel Lampron, Vice-président et chef exploitation.

Le 22e magasin de cette enseigne québécoise, concurrente ici de Lowes et Home Depot, sera doté, comme à l’habitude, d’un vaste entrepôt pour les matériaux, d’un comptoir de services pour les entrepreneurs, et de plusieurs départements spécialisés.

Fondés en 1960, l’entreprise de Lanaudière prépare d’autres ouvertures d’ici 2025. Elle aurait des projets, en outre, sur la Rive-Nord de Montréal.