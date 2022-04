L’ex-présidente de l’UMQ rejoint la CAQ

L’ex-mairesse de Sainte-Julie et ancienne présidente de l’Union des municipalités du Québec, Suzanne Roy, fait le saut en politique provinciale en se joignant à la Coalition avenir Québec (CAQ).

La nouvelle recrue de la CAQ briguera les suffrages dans la circonscription de Verchères, actuellement représenté par la caquiste Suzanne Dansereau qui a annoncé qu’elle ne se représentera pas pour un second mandat vendredi dernier.

Entrée en politique municipale en 1996 à titre de conseillère municipale à Sainte-Julie, Suzanne Roy est devenue mairesse en 2005, poste qu’elle a ensuite occupé sans discontinuer jusqu’aux élections municipales de l’automne dernier, où elle n’avait pas sollicité de nouveau mandat.

«Quand une femme de son calibre choisit de servir le Québec, on serait fou de s’en passer. On a besoin de son expérience et de sa force», a commenté le premier ministre François Legault pour souligner l’arrivée de Mme Roy dans son équipe.