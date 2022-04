Mary-Sophie Harvey mise sur les courtes distances à Victoria

Les essais canadiens de natation débutent mardi à Victoria avec les sélections au Championnat mondial et aux Jeux du Commonwealth à l’enjeu.

Olympienne à Tokyo en juillet dernier au 4 x 200 m libre et spécialiste du 200 m QNI, Marie-Sophie Harvey se pointe en Colombie-Britannique avec de nouvelles épreuves à son programme.

« Après les essais olympiques à Toronto l’an dernier, j’étais un peu tannée de faire le 200 m papillon et le 400 QNI et je voulais donner du répit à mon corps, a-t-elle expliqué. J’ai subi quatre tendinites aux deux épaules en 2018 qui m’ont forcée à prendre une longue pause. Je me suis tournée vers les épreuves de courtes distances. Ça s’est bien passé en petit bassin de 25 mètres et mes performances en ISL [International Swimming League] cet automne m’ont donné un avant-goût. »

Premier rang

Dans la ISL, Harvey a aidé son équipe d’Energy Standard à terminer au premier rang de la saison régulière.

Si le 200 m QNI demeure toujours son épreuve de prédilection, Harvey a ajouté le 50 m, le 100 m et le 200 m dos.

« C’est assez nouveau puisque je faisais du dos seulement dans le QNI, a-t-elle souligné. Mon focus est différent et ça enlève de la pression. J’ai hâte de voir les résultats. Nager sous l’eau a toujours été un atout pour moi et ça m’aide beaucoup au dos. Je pense que ça peut donner de bonnes choses aussi en bassin de 50 m. »

« Je me suis surprise d’une compétition à l’autre depuis le début de la saison, a indiqué la nageuse de 22 ans. Je suis vraiment contente et ça fait du bien au moral parce que le dernier cycle olympique a été difficile. Aux Nationaux, je veux avoir du plaisir et améliorer mes temps, mais j’aimerais aussi terminer dans le top 2 dans une épreuve pour me qualifier pour le championnat mondial. Je suis dans le top 5 dans les trois épreuves. »

Harvey estime que le meilleur est à venir.

Blessure

« Après ma blessure en 2018 qui m’a obligée d’arrêter de nager pendant neuf mois, j’ai toujours craint de ne pas pouvoir revenir à mon meilleur niveau, a-t-elle raconté. Aux 200 QNI, j’ai battu mon record personnel à la Coupe du Québec il y a trois semaines, qui remontait à 2016, et il y a encore de la place à l’amélioration. Mon chrono de 2 min 11 93 est un record du Québec qui m’appartenait et que j’ai battu par 0,03 s. »

« Mes récentes performances me laissent croire que mes bonnes années ne sont pas seulement derrière, mais qu’il y en a aussi devant, d’ajouter la nageuse native de Trois-Rivières, qui s’entraîne sous les couleurs du club CAMO. Ce changement vers les courtes distances m’aide vraiment physiquement. »

Harvey assure qu’elle n’est pas stressée. Elle brisera la glace mardi avec la présentation du 200m QNI et du 100 m dos.

« J’en serai à mes 10e Championnats nationaux et ça ne me stresse pas. Je suis prête à tout. L’objectif à long terme est de me qualifier pour les Jeux de Paris en 2024. »