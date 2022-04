Matthews de plus en plus près du plateau des 60 buts

Auston Matthews a poursuivi avec brio sa quête pour atteindre le plateau des 60 buts cette saison. L’attaquant des Maple Leafs a réussi un tour du chapeau dans un gain de 6 à 2 des siens contre le Lightning de Tampa Bay, lundi au Amalie Arena.

• À lire aussi: Price près d’un retour

Le numéro 34 de la formation de la Ville Reine s’est mis en marche dès les premiers instants du deuxième engagement. Seulement 106 secondes s’étaient écoulées quand il a brisé une égalité de 1 à 1.

Puis, quelques secondes avant d’atteindre la mi-période, il a de nouveau redonné les devants aux Maple Leafs en redirigeant une passe de son fidèle acolyte : Mitch Marner. Matthews a complété son fait d’armes en troisième période, quand la rondelle a passé au travers de quelques joueurs, avant de se retrouver sur la palette de l’athlète de 24 ans, laissé sans surveillance dans l’enclave.

Matthews a ainsi fait monter son compteur à 54 filets en 64 matchs. Il lui restera d’ailleurs 13 matchs pour arriver au fameux plateau des 60 réussites. De plus, en complétant son tour du chapeau, le tout premier choix de l’encan de 2016 a réussi son 51e match d’au moins deux buts en carrière. S’il accompli le tout une autre fois, il égalisera Dave Keon au quatrième rang de l’histoire des Maple Leafs.

La vedette de l’organisation torontoise ne s’est pas limitée à trois filets contre la formation floridienne. Il a aussi rendu la pareille à Marner, qui s’était fait complice de chacune de ses réussites, au troisième vingt. Les deux hommes ont ainsi complété leur duel avec quatre points chacun.

C’est Andrei Vasilevskiy qui a subi les foudres de Matthews. Le gardien russe a cédé six fois sur 39 lancers. À l’autre bout de la patinoire, Jack Campbell a signé la victoire avec une performance de 32 parades.

Les succès Jake DeBrusk et des Bruins se poursuivent

L’attaquant Jake DeBrusk a marqué dans un cinquième match consécutif et les Bruins de Boston ont défait les Blue Jackets de Columbus 3 à 2 en prolongation au Nationwide Arena.

La formation de l’entraîneur-chef Bruce Cassidy a ainsi signé un troisième gain de suite et une huitième victoire à ses dix dernières parties.

DeBrusk a fait mouche à deux reprises, dont une fois en surtemps pour donner la victoire aux siens. Le joueur de l’heure chez les Bruins a aussi ouvert le compteur pour sa formation en première période, lui qui a bénéficié d’une échappée pour déjouer le gardien Elvis Merzlikins.

C’était les 20e et 21e réussites de l’ailier de 25 ans cette saison. Cela représente un sommet pour lui depuis la campagne 2018-2019, alors qu’il avait inscrit 27 buts en 68 rencontres.

L’autre buteur des vainqueurs a été Craig Smith et Linus Ullmark a réalisé 20 arrêts pour signer son 22e gain en 2021-2022.

Chez les Blue Jackets, le défenseur Zach Werenski a effectué un retour au jeu après avoir raté les trois derniers affrontements des siens en raison d’une commotion cérébrale. L’athlète de 24 ans a inscrit le deuxième filet des siens et a été le joueur le plus utilisé par son entraîneur, lui qui a passé plus de 28 minutes sur la surface glacée. Il a conclu son affrontement avec un différentiel de -2.

Le club de l’Ohio a baissé pavillon à ses sept dernières sorties. Il tentera de mettre fin à sa série d’insuccès mardi, face aux Flyers à Philadelphie.