Montréal piétonnisera 10 rues pour les trois prochaines années

Les rues piétonnes seront de retour cet été sur 10 artères à Montréal, qui recevront un financement de 12 millions $ pour les trois prochaines années.

Les piétonnisations débuteront au mois de juin, pour se terminer vers la fin de la saison estivale, et seront effectives tous les jours de la semaine au cours de cette période.

«Quand on sait que la pandémie a été particulièrement difficile pour les commerçants, c’est, pour moi, une solution concrète qui a été mise en place en accord avec les SDC (sociétés de développement commercial) pour penser à l’extérieur de la boîte», a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en ajoutant que le retour des rues piétonnes avait été réclamé.

Elle estime qu’il s’agit maintenant d’une carte de visite pour les touristes qui déambuleront dans la métropole au cours de la prochaine saison estivale, et que ceux-ci seront davantage portés à sortir des secteurs habituels pour explorer la ville.

L’an dernier, 13 rues avaient obtenu un financement de 3,8 millions $ de la Ville pour des projets de piétonnisation. Cette fois, 11 artères ont proposé leur candidature et une seule n’a pas été retenue.

La mairesse Plante a expliqué qu’elle privilégie les projets de piétonnisation complète pour l’été. «Quand on fait seulement les fins de semaine, c’est plus compliqué pour le mobilier. Et quand c’est seulement piéton, et non pas moitié-moitié, ça facilite», a-t-elle commenté en assurant que chaque projet a été soigneusement analysé.

Les piétonnisations à venir

1. Avenue du Mont-Royal - du boulevard Saint-Laurent à la rue Fullum

2. Rue Wellington - de la 6e avenue à la rue Régina

3. Rue Sainte-Catherine Est - de la rue Saint-Hubert à la rue Papineau

4. Rue Ontario Est - du boulevard Pie-IX à la rue Darling

5. Avenue Duluth Est - du boulevard Saint-Laurent à la rue Saint-Hubert

6. Rue Saint-Denis - de la rue Sherbrooke au boulevard de Maisonneuve - ainsi que la rue Emery

7. Rue Sainte-Catherine Ouest - du boulevard Saint-Laurent à la rue de Bleury - ainsi que la rue Clark - de la rue de Montigny au quai de chargement de la Maison du développement durable

8. Places du Marché-du-Nord (Marché Jean-Talon) - de l’avenue Casgrain à l’avenue Henri-Julien

9. Avenue Bernard - de l’avenue Wiseman à l'avenue Bloomfield

10. Rue de Castelnau Est - de la rue Saint-Denis à l’avenue de Gaspé