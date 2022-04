NFL: Daniel Jones veut rassurer

Le quart-arrière des Giants de New York Daniel Jones croit que la blessure au cou l’ayant ennuyé la saison dernière ne représentera pas un problème en 2022.

«J’ai eu l’autorisation de reprendre mes activités et je suis prêt à jouer», a déclaré le pivot au quotidien «New York Post», lundi, durant la première journée du programme spécial d’entraînement des Giants.

Jones croit également être en mesure de jouer le premier match de la prochaine campagne, d’après la chaîne SNY. Les partisans de l’équipe espèrent certes le voir à son mieux, surtout que 2021 n’a pas été facile pour le quart et ses coéquipiers. Celui-ci a manqué les six derniers duels du calendrier régulier, de sorte que New York s’en est remis à Mike Glennon et Jake Fromm pour compléter une pénible saison de quatre victoires en 17 parties.

Du sang neuf

Pour soutenir Jones, les Giants ont acquis Tyrod Taylor, qui a amorcé six rencontres chez les Texans de Houston l’an passé. Son arrivée est positive aux yeux du numéro 8.

«Je suis excité de travailler avec lui. C’est un gars ayant beaucoup d’expérience dans cette ligue», a-t-il dit avant de commenter l’embauche de l’entraîneur-chef Brian Daboll, ancien coordonnateur offensif des Bills de Buffalo.

«Ses unités à l’attaque marquent énormément de points et créent beaucoup de jeux explosifs pour connaître du succès», a-t-il souligné.

Jones a totalisé 2428 verges aériennes, ainsi que 10 touchés et sept interceptions au cours du plus récent calendrier régulier. Pour revenir à Taylor, qui a joué trois ans à Buffalo, il a obtenu 966 verges par la passe et cinq majeurs contre autant d’interceptions.