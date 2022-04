Oscars 2022: bande d’hypocrites!

Une semaine après la fameuse gifle des Oscars, on continue à en parler. Mais si on prend un pas de recul, une chose apparaît claire : c’est l’hypocrisie crasse du milieu du cinéma hollywoodien, qui parle des deux côtés de la bouche.

FAIS CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS

Quelle bande d’hypocrites que ces artistes qui dénoncent la violence sous toutes ses formes mais qui font une ovation debout à un acteur qui vient d’en gifler un autre !

Des bien-pensants, donneurs de leçons, qui auraient déchiré leur chemise si un quidam dans la rue avait frappé un homme noir mais qui ne disent pas un mot quand c’est un acteur connu qui fait la même chose. Si tu fais partie de la confrérie, si tu es un membre de la bonne gang, tout te sera pardonné.

Une autre sorte d’hypocrisie a été apparente à cette cérémonie. Et c’est Ricky Gervais (qui a animé plusieurs Golden Globes) qui l’a dénoncée sur Twitter.

Quand un internaute lui a demandé ce qu’il aurait dit s’il avait été l’animateur des Oscars 2022, Gervais a répondu qu’il aurait lancé au public : « Je suis très fier d’annoncer que ces Oscars sont les plus progressifs et diversifiés de tous. En regardant la foule, je vois des gens de toutes sortes, de toutes les origines possibles. Sauf des gens pauvres, évidemment. Qu’ils aillent se faire foutre, ceux-là ! »

J’ai tellement ri quand j’ai lu ça. Gervais a parfaitement raison.

On s’assure de faire de la place aux personnes de toutes les races, de toutes les orientations sexuelles, de tous les genres mais il n’y a aucune diversité de classe. Les Oscars, ce sont des riches qui se tapent dans le dos entre riches et qui se moquent du sort du commun des mortels.

Gervais a rappelé aux chômeurs qui regardaient les Oscars que dans le sac cadeau remis aux célébrités ce soir-là, il y avait pour 200 000 $ de cossins, soit trois fois le salaire moyen d’un Américain. Plusieurs stars portaient un ruban bleu à la boutonnière, en appui à l’Ukraine. Mais aucune d’entre elles n’a annoncé qu’elle allait remettre l’argent de son sac-cadeau à une bonne cause, comme l’aide aux réfugiés ukrainiens par exemple ?

Enfin, une troisième hypocrisie est au cœur des Oscars.

On essaye de nous faire croire que la cérémonie est une célébration du cinéma. Alors que c’est tout sauf ça.

Si on fêtait réellement le cinéma et l’amour du septième art, pensez-vous qu’on aurait montré l’actrice, réalisatrice et scénariste norvégienne Liv Ullmann seulement cinq secondes à l’écran, alors qu’on mentionnait son Oscar honoraire décerné pour l’ensemble de sa carrière ? Si vous avez cligné des yeux, vous l’avez manquée. Liv Ullmann, misère !

PARLE PLUS BAS

Si les Oscars étaient vraiment une fête pour les amoureux du cinéma, créée par des cinéphiles pour honorer des artisans, pensez-vous sérieusement qu’on aurait demandé à des athlètes (surf, skateboard, snowboard) de rendre hommage à James Bond ?

Ou qu’on aurait choisi un rap pour le montage hommage au Parrain (au lieu de la musique sublime de Nino Rota, qui a aussi signé la musique de tant de films de Fellini) ?

Les Oscars ne sont plus une célébration du cinéma : c’est une célébration de la célébrité, par des gens célèbres.