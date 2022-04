PME: une formation pour réussir son virage numérique

Les PME performantes doivent rapidement négocier leur virage numérique en optimisant leur temps et leurs ressources. Mais par où commencer?

Idéalement, en employant du personnel formé pour couvrir les enjeux actuels et surtout, ceux à venir. Bonne nouvelle, la Formation continue du Cégep André-Laurendeau propose désormais une attestation d’études collégiales (AEC) intitulée Virage numérique 4.0.

La transformation numérique, aussi appelée quatrième révolution industrielle, bouleverse le mode de fonctionnement des PME. Elle transforme à la fois leurs systèmes, leurs processus, leurs modes de gestion, leurs modèles d’affaires et surtout, les profils et les fonctions du personnel en mesure de donner les bons coups de volant, au bon moment. Et ce, peu importe la saison et l’état de la route!

Un virage incontournable

Ce programme met donc l’accent sur l’accompagnement tangible des entreprises souhaitant implanter ou optimiser leurs pratiques numériques. Les personnes diplômées deviendront des conseillers ou des agents en intégration numérique ou en virage numérique 4.0. Fortes de leurs nouveaux acquis, elles vont participer activement à l’évolution des organisations.

En deux sessions, chaque cohorte d’étudiants profitera d’un puissant arsenal d’outils concrets et humains pour réaliser et opérer la transition numérique dans leur direction.

Virage numérique 4.0: des cours transformateurs

Les huit cours – totalisant 390 heures – offerts par le Cégep André-Laurendeau sont spécifiquement conçus pour faciliter le virage numérique des entreprises, en plus d’élargir ou de consolider leur positionnement dans leur secteur d’activités. Ces cours sont:

Culture numérique et gestion du changement

Mégadonnées et intelligence d’affaires

Veille numérique

Solution numérique et gestion 4.0

Création de solutions numériques

Leadership et transformation numérique

Plan numérique 4.0

Méthode dynamique de recherche d’emploi (MDRE)

À la fin du programme, les diplômés seront plus outillés pour implanter, gérer et suivre la mise en œuvre de nouvelles pratiques numériques. Ils pourront développer des échéanciers et des budgets, en plus de mobiliser les ressources impliquées et de participer aux changements de la culture organisationnelle.

Des postes hautement recherchés

Ces spécialistes occupent des postes clés dans le processus de transformation et d’intégration des solutions numériques dans leur organisation. Leurs apprentissages seront des atouts majeurs pour soutenir l’innovation, en plus d’assurer la mise en place de pratiques encourageant la veille et l’amélioration continue des approches et des stratégies numériques.

Détails et conditions d’admission

Pour la première session, qui débutera le 24 mai 2022, les personnes intéressées ont jusqu’au 18 avril 2022 pour s’inscrire à l’AEC Virage numérique 4.0.

On note que cette nouvelle formation découle du Plan d’action en économie numérique pour l’excellence numérique des entreprises et des organisations québécoises. Doté d’une enveloppe de 200 millions de dollars sur cinq ans, ce programme du gouvernement du Québec encourage la croissance et la transition numérique du secteur des technologies d’information et de communication (TIC) du Québec.

Pour en apprendre davantage sur ce programme et poser vos questions, deux séances d’information auront lieu les 5 et 25 avril 2022 à 10 h pour échanger avec un conseiller pédagogique du Cégep André-Laurendeau.