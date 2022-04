Pourquoi Zelensky est un héros américain

On a fait grand cas il y a quelques semaines de l’appui de certains républicains à Vladimir Poutine, tout comme on n’a pas manqué de relever que Madison Cawthorne, recrue de la chambre qui représente la Caroline du Nord, avait qualifié le président ukrainien de «brute woke».

À la lumière d’un récent sondage du Pew Research Center, on comprend mieux pourquoi les propos de Cawthorne, mais aussi ceux de Donald Trump, ont suscité une vive réprobation dans le camp du GOP.

Jeune, dynamique et se présentant toujours en vêtements qui donnent l’impression qu’il n’hésite pas à rejoindre les forces armées sur le terrain, Volodymyr Zelensky maîtrise les communications et il n’hésite pas à confronter les élus de multiples pays pendant sa tournée virtuelle.

Malgré le contexte brutal et les photos de ses concitoyens exécutés par les troupes russes, il apparaît résilient et déterminé. Si les Américains ont déjà un penchant pour les négligés, difficile de ne pas trouver dans ce meneur résilient une source d’inspiration.

Zelensky encensé

Selon les résultats du Pew, ils sont 72% d’Américains à avoir confiance dans le président ukrainien, loin devant tous les autres noms proposés. Emmanuel Maron arrive bon deuxième alors que Joe Biden termine au quatrième rang avec un faible taux de 48%.

Vous ne serez sans doute pas étonnés dans le contexte actuel que les Xi Jinping et Vladimir Poutine ferment la marche. Le président russe n’obtient la confiance, et encore très faible, que de 4 à 6% des citoyens américains interrogés.

Poutine le paria

Pendant les années Trump, la cote de popularité du meneur russe a connu une embellie, souvent présenté comme fort et intelligent par le président américain lui-même. Sans évoquer un appui massif, les républicains étaient plus enclins à voir Poutine sous un jour positif.

Ce n’est maintenant plus le cas. L’envahisseur de l’Ukraine déplaît désormais autant aux démocrates qu’aux républicains, ce qui pourrait expliquer le changement de ton de plusieurs élus du GOP et le désaveu d’affirmations récentes de Donald Trump.

Si les électeurs des deux grandes formations politiques se rejoignent dans leur rejet du président russe, les divisions demeurent cependant perceptibles lorsqu’on leur demande d’exprimer leur degré de confiance envers d’autres dirigeants que Vladimir Poutine.

Par exemple, des meneurs comme Olaf Scholz et Emmanuel Macron, sont appuyés par les deux tiers des électeurs démocrates, mais ils n’obtiennent guère plus de 40% d’appuis chez les républicains.

Malgré les négociations entre la Russie et l’Ukraine, il est bien possible que le conflit se poursuive encore pendant un bon moment. Du côté russe, on envisage maintenant une victoire en mai.

Si je souligne le prolongement du conflit, c’est qu’il constitue une donnée importante pendant une année électorale aux États-Unis. On peut penser que les démocrates et Joe Biden espèrent que la résistance ukrainienne fasse ressortir positivement le rôle de l’actuelle administration, mais nous constatons que les républicains se dissocient des décisions et des déclarations de Vladimir Poutine.