Une première usine de production de véhicules électriques pour GM Canada

Une première usine de fabrication de véhicules électriques de GM Canada démarrera sa production en 2022, grâce à des investissements de près de 2 milliards $, a annoncé lundi l’entreprise.

De concert avec les gouvernements du Canada et de l’Ontario, GM Canada investira 2 milliards $ afin de transformer ses installations de Ingersoll et Oshawa, créant ainsi 2 600 emplois dans la province la plus peuplée du pays.

«Cet investissement garantira 2600 emplois ici, à Oshawa, et constitue une victoire énorme pour la population de Durham et le secteur automobile de l’Ontario. Il montre une fois de plus que les voitures de l’avenir seront fabriquées ici même en Ontario, par des travailleurs ontariens», a déclaré le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford.

Le projet se divise en phases, soit la production de fourgonnettes électriques BrightDrop à l’usine d’Ingersoll dès la fin 2022 et l’ajout d’un troisième quart de production à l’usine d’Oshawa. Ainsi, Oshawa deviendra la seule usine de l’entreprise à produire à la fois des camions lourds et des camions légers.

«C’est la preuve que le secteur canadien de l’automobile est là pour rester pour le long terme. L’annonce d’aujourd’hui représente plus d’emplois, plus de véhicules propres et une plus grande croissance économique pour tous les Canadiens», a ainsi dit le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

GM Canada en a profité pour annoncer qu’elle participera au défi de la diversité et au défi zéro émission du Canada.