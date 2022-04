LEAVEY, Harold



A Boucherville, le 30 mars 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Harold Leavey, Président de Maheu Extermination, époux de madame Denise Bissonnette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Austin (Mélanie Dorais), Nathaniel (Mélanie Guenet), Kathleen (Daniel Léonard), ses huit petits-enfants et son frère Bobby (Monique Savaria) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941le jeudi 7 avril de 18h à 21h et le vendredi 8 avril de 11h à 15h.Une liturgie de la Parole aura lieu le vendredi 8 avril à 15h en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville.