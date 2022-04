MORETUS PLANTIN

de BOUCHOUT, Diane



Née à Anvers (Belgique) le 11 août 1930. Et pieusement décédée à Saint-Bruno-de-Montarville (Québec, Canada) le 31 mars 2022.Elle laisse dans le deuil ses enfants Olivier de Brouwer (Marie-France), Caroline de Brouwer (Marie-Luce), Daniel de Brouwer (Nadine), Nathalie de Brouwer, ses petits-enfants Viviane (Jérôme), Jean-Charles (Jade), Louis-Philippe, Marie-Laure (Vincent), Thiery, Marilie, Samuel, Nathan et Emmanuelle, ses arrière-petits-enfants Amandine, Thomas et Victoria, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient particulièrement à remercier le personnel du Manoir de St-Bruno et celui du CHSLD Montarville pour les soins prodigués tout au long de sa maladie, ainsi qu'aux deux proches aidants, son fils Daniel et sa belle-fille Nadine.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 avril 2022, dès 13h, à l'église de Saint-Bruno-de-Montarville située au 1668, rue Montarville. La célébration suivra à 14h et par la suite l'inhumation aura lieu au cimetière de l'église.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Rive-Sud serait apprécié.