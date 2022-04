Alanis Morissette confirmée au Festival d’été de Québec

Grâce au groupe punk suédois Millencolin, on sait qui seront les têtes d’affiche de la soirée du 15 juillet au Festival d’été de Québec.

Alanis Morissette et Garbage seront les vedettes de ce vendredi soir sur les plaines d’Abraham, apprend-on dans une image de l’affiche de la programmation, que Millencolin a publiée sur Facebook, mardi midi.

Capture d'écran, Facebook

Leur présence sur la grille n’est guère une surprise puisque la chanteuse canadienne et le groupe américain étaient déjà à l’horaire du festival de 2020, finalement annulé à cause de la COVID-19, et qu’ils sont annoncés au Bluesfest d’Ottawa, en juillet.

En plus de Millencolin, la publication nous permet d’apprendre que Sum 41, Pennywise, The Beaches, Dakhabrakha, Calamine, The OBGMs et Nobro fouleront les scènes du FEQ, le 15 juillet.

On peut même apercevoir les noms de quelques artistes québécois, de toute évidence programmés la veille, soit Vincent Vallières, Lou-Adriane Cassidy, Millimetrik et Laura Niquay.

De retour dans sa forme normale après deux étés de pandémie, le FEQ a confirmé il y a déjà un bout de temps la venue de Rage Against The Machine sur les Plaines, le 16 juillet.

La programmation sera dévoilée mercredi, à midi. Les 20 000 billets offerts en prévente, mardi, ont tous trouvés preneurs.