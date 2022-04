Augmentation des ventes et flambée des prix du marché automobile

Le nombre de véhicules neufs vendus en 2021 a augmenté de 6,6 % au Canada, malgré la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a ralenti la production d’automobiles et provoqué une rupture de stock de plusieurs modèles, selon des données de la firme DesRosiers Automotive Consultants, dévoilées mardi par Desjardins.

À l’échelle du pays, ce sont 1 638 398 véhicules neufs qui ont été vendus en 2021, contre 1 537 388 un an plus tôt. Quatre provinces ont même enregistré une hausse de 10 % et plus, dont le Québec (+10 %) où 400 844 véhicules neufs ont été vendus en 2021.

La province où la hausse a été la plus marquée est l’Île-du-Prince-Édouard (+12,8 %), suivie par la Nouvelle-Écosse (+12,2 %) et la Colombie-Britannique (+10,8 %). L’Ontario est l’une des provinces où la hausse a été la plus faible (+ 3,2 %).

Ruée vers les véhicules usagés

L’inventaire pour les véhicules usagés a lui aussi était insuffisant pour répondre à la demande, malgré une légère progression des ventes en 2021. Au Québec, 1 272 811 transactions concernant des véhicules d’occasions ont été enregistrées en 2021, selon la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Il s’agit d’une hausse de 4,1 % par rapport à 2020. Le niveau de 2021 est toutefois inférieur de 2,5 % à celui de 2019, soit juste avant la pandémie. Selon la SAAQ, environ 45 % des ventes de véhicules usagés sont effectuées sans intermédiaire et 55 % sont conclues par le biais d’un commerçant au Québec.

Flambée des prix

L’offre limitée de véhicules «a entraîné une hausse rapide des prix», a analysé Hélène Bégin, économiste principale chez Desjardins.

Ainsi, les Canadiens ont déboursé, en moyenne, environ 15 % de plus pour l’achat d’un véhicule neuf en 2021, soit 42 500 $ comparativement à 36 500 $ en 2020. Le prix moyen pour un véhicule usagé a augmenté de 7,4 % au Canada pour s’établir à 25 727 $, en 2021. Au Québec, la moyenne se chiffre à 21 200 $.

Mme Bégin estime que les problèmes d’approvisionnement de pièces qui proviennent de la Russie et de l’Ukraine «vont ralentir davantage la fabrication de véhicules automobiles au cours des prochains mois».

Selon elle, les ventes de véhicules resteront limitées en 2022 et les prix continueront de grimper, «du moins tant que le déséquilibre entre l’offre et la demande restera aussi important».

«Rien n’indique que la surchauffe sera bientôt résorbée, mais elle devrait s’atténuer à compter de 2023», a toutefois indiqué l’économiste.