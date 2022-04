Bond des revenus des patrons de Cascades, mais chute de 18% des profits

La baisse des profits n’a pas freiné les hausses de salaires des hauts dirigeants chez Cascades. Les cinq cadres les mieux payés ont empoché 12,96 M$, l’an dernier, un bond de 6 % par rapport à un an plus tôt. En l’espace de quatre ans, le salaire du grand patron, Mario Plourde, aura grimpé de 54 %.

Ces dernières semaines, le producteur québécois de papiers hygiéniques, d’essuie-tout et de cartons d’emballage a publié sa circulaire de sollicitation en prévision de son assemblée générale annuelle prévue le 12 mai prochain.

La rémunération globale des plus hauts cadres de la multinationale comprend le salaire de base, des primes, les attributions fondées sur des actions et des options ainsi que la valeur du plan de retraite.

En 2021, le président et chef de la direction, Mario Plourde, a reçu un chèque global de 5,8 M$, comparativement à 5,55 M$ en 2020. En 2018, il gagnait 3,77 M$, selon des documents financiers.

L’an dernier, son salaire de base a atteint 1,05 M$, ses primes 2,1 M$ et ses attributions fondées sur des actions et des options se sont élevées à 2,41 M$. Il a aussi eu droit à 204 239 $ pour son régime de retraite.

Subventions salariales

Selon le rapport annuel de la société, en 2021, la compagnie a reçu 1 M$, comparativement à 3 M$ en 2020, du programme d’aide de subventions salariales d’urgence du Canada mis sur pied dans le cadre de la pandémie.

Les ventes de Cascades pour l’exercice financier ont atteint 3,96 milliards $, une diminution de 3,6 %, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires a reculé à 162 M$ (- 18 %).

En février dernier, M. Plourde indiquait dans un communiqué que les « résultats décevants du quatrième trimestre sont la conséquence de l’escalade des coûts et des perturbations opérationnelles qui ont continué à se développer au fil du trimestre ».

Du côté des autres membres de la haute direction les mieux rémunérés, ils ont tous enregistré une augmentation salariale.

Le vice-président et chef de la direction financière, Allan Hogg, le président et chef de l’exploitation de Cascades Emballage carton-caisse, Charles Malo, le président et chef de l’exploitation de Groupe Produits spécialisés, Luc Langevin, et le chef de la stratégie, des affaires juridiques et secrétaire corporatif, Robert F. Hall, ont raflé respectivement 1,9 M$ (7,2 %), 1,84 M$ (4,7 %), 1,72 M$ (0,9 %) et 1,7 M$ (+16,8 %)

Cascades emploie 10 000 personnes au Canada et aux États-Unis.