Justin Barron: «Ça ne sera pas son dernier but» -David Savard

Justin Barron se retrouvait avec les thérapeutes de l’équipe après ce revers de 6 à 3 contre les Sénateurs. Il n’a pas eu la chance de décrire son premier but dans la LNH. En fin de match, l’ancien de l’Avalanche du Colorado s’est blessé à une cheville ou à un genou après un contact avec Mathieu Joseph. Questionné sur la réaction de la foule après le but de Barron, David Savard a offert une prédiction assez simple.

« C’est le fun pour lui. Il a marqué son premier but dans la LNH à Montréal devant une foule assez exceptionnelle. Pour son premier but, il a décoché un tir parfait. C’était agréable de voir ça. Ça ne sera pas son dernier but. »

– David Savard

À l’image de Barron, Jordan Harris a fait ses débuts au Centre Bell. L’ancien capitaine des Huskies de l’université Northeastern a réussi son entrée avec un match des plus honnêtes. Il a joué 17 min 56 s aux côtés de Savard, terminant avec un dossier de +1.

« Je ne le connaissais pas beaucoup. Il bouge bien, il prend les bonnes décisions, défensivement ou offensivement. Il ne se place pas dans le trouble. Il est agréable à voir. Il ne pense pas trop, il fait confiance à son talent. On cherchera à continuer à l’encadrer. On lui parle souvent. On lui donne des conseils et il écoute bien. »

– David Savard

Brendan Gallagher n’a pas juste déversé sa frustration contre Tim Stützle. Il a tenu un discours beaucoup plus élogieux pour son jeune coéquipier Justin Barron.

« C’est encore très tôt. Il a marqué un beau but avec un tir intelligent. Il s’est placé à l’endroit parfait et il a anticipé le jeu. Il fait beaucoup de bonnes lectures, il a un gros potentiel. Le talent est là. J’espère qu’on peut l’aider. Il montre des signes prometteurs. »

– Brendan Gallagher