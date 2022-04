CF Montréal: enfin le temps de travailler

Le début de saison du CF Montréal a été pénible avec pas moins de huit rencontres en l’espace d’un mois. L’équipe a rarement eu le temps de souffler.

Ainsi, la pause internationale a fait du bien et l’équipe a d’ailleurs remporté son premier match de la saison en MLS à son retour sur le terrain, samedi.

Le milieu de terrain Victor Wanyama a reconnu que l’amorce de saison a été une grosse bouchée à mastiquer pour tout le monde.

« Nous avons joué et voyagé beaucoup, ç’a été difficile. Nous sommes de retour à un match par semaine et ça nous donne plus de temps pour travailler. Nous avons le temps de corriger les choses pour être compétitifs et aussi pour récupérer. »

La défense

Lors des deux dernières rencontres, l’équipe a été tout feu tout flamme en attaque avec sept buts, mais elle en a aussi accordé six, ce qui est une des conséquences du début de saison selon le Kényan.

« Je ne dirais pas que c’est l’une des raisons pour lesquelles l’équipe avait de la difficulté, mais nous ne pouvions pas répliquer nos performances d’une partie à l’autre », a noté Wanyama, qui a fait remarquer que les problèmes ont changé de place. »

« Au début, on avait du mal à marquer et c’est ce dont les gens parlaient. Dans le fond, ce sont des petits détails qui font la différence. »

Recul

Des six buts accordés à Atlanta et Cincinnati lors des deux derniers matchs, plusieurs auraient pu être évités. C’est une chanson que l’on connaît maintenant bien.

« On donne des buts faciles sur le plan collectif. Les voyages ont été difficiles sur le mental et sur le corps. Mais je n’aime pas me servir de ça comme excuse », insiste Wanyama.

Le capitaine estime plutôt qu’il faut voir les choses avec un plus grand angle et que celles-ci s’améliorent malgré les apparences.

« Il faut regarder les choses avec un peu de recul. Nous devons nous améliorer en encaissant moins de buts et je crois que ça va s’arranger bientôt. »

Heureux

À 30 ans, le natif de Nairobi écoule la dernière année de son contrat avec le CF Montréal, mais il ne veut pas trop mettre l’accent sur ce détail plutôt important puisqu’il est probablement le meilleur joueur de l’équipe depuis le début de la saison.

« J’apprécie ce que l’équipe fait en ce moment. Présentement, je suis heureux parce qu’on a traversé une période difficile et on retrouve notre façon de jouer. »

« Pour le moment, je ne veux pas penser à ça. Je veux profiter de l’instant présent, j’apprécie la ville et les partisans et je suis heureux ici », a-t-il conclu.