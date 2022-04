Zachary Brault-Guillard prolonge son mariage avec le CF Montréal

Zachary Brault-Guillard portera les couleurs du CF Montréal au moins jusqu’à la fin de 2023.

Le club a annoncé mardi avoir offert une prolongation de contrat d’un an à l’arrière droit canadien de 23 ans. L’entente est assortie d’options pour les saisons 2024 et 2025.

La décision s’inscrit dans une volonté de s’assurer de le garder dans le giron de l’équipe pour qu’il poursuive son développement.

«Après avoir vu Zachary jouer beaucoup de minutes la saison dernière, ce qui était nouveau pour lui, l’objectif du Club était de trouver une solution afin de pouvoir le garder plus longtemps avec nous», a expliqué le directeur sportif Olivier Renard dans un communiqué.

Surprise

On ne cachera pas, l’annonce a été suivie d’une certaine surprise puisque le jeune défenseur n’a obtenu qu’un seul départ en neuf rencontres cette saison, c’était lors du match aller face à Cruz Azul en quart de finale de la Ligue des champions.

«C’est le "coach" qui fait son choix et je le respecte, a insisté le jeune homme en visioconférence mardi après-midi. C’est à moi de faire ce qu’il faut pour trouver ma place.

Brault-Guillard n’est pas trop du genre à se plaindre en public. Il a donc joué la carte du gars qui doit en faire plus.

«Je ne peux que travailler dans l’ombre et quand on fait appel à moi, je dois faire le maximum pour aider l’équipe et regagner ma place.»

Récompense

D’une certaine façon, c’est une récompense pour les efforts investis depuis son arrivée, en 2019.

«Le club respecte mes motivations et ils sont contents de mon travail depuis plusieurs années.

«J’ai plutôt bien joué l’année dernière, mais ça appartient au passé. Il faut toujours se remettre en question et travailler d’arrache-pied pour sa place.»

En effet, il a connu sa saison la plus occupée en 2021 avec 2056 minutes sur 30 rencontres, dont 23 comme titulaire. Il a aussi récolté deux buts et trois passes décisives.

On le mentionnait, il a été moins utilisé cette saison. Il n’a joué que 94 minutes en quatre rencontres de la Major League Soccer (MLS), ce qui lui a tout de même laissé le temps de marquer un but, lui qui est toujours entré comme substitut.

Attentes

Appelé à expliquer pourquoi il voyait moins d’action cette saison, Brault-Guillard a laissé entendre que Wilfried Nancy avait un plan pour lui et qu’il souhaitait le pousser afin qu’il offre de meilleures performances.

«On a parlé un petit peu lors du dernier match contre Philadelphie. Il faut que je travaille et il a beaucoup d’attentes. Il me connaît depuis longtemps, il est plus exigeant et il veut me faire passer un palier. Il veut me faire progresser, il croit que j’ai un bon potentiel.»

Difficile d’être en désaccord avec cette affirmation. Défensivement, Brault-Guillard a démontré qu’il pouvait faire le boulot alors qu’il est aussi en mesure de contribuer à l’attaque. Il doit trouver une certaine constance et prendre de meilleures décisions.

«Sur des aspects tactiques, des lectures de jeu, il [Nancy] m’en parle souvent. Il faut reconnaître les bons moments et faire moins d’erreurs.»

Ô Canada

Au cours des quatre dernières années, Brault-Guillard a obtenu six titularisations avec l’équipe nationale du Canada, dont la dernière en février dernier contre le Salvador.

Évidemment, avec la qualification du Canada pour la Coupe du monde 2022, il a commencé à rêver un peu.

«Tout le monde rêve d’être parmi le groupe au Qatar. Ça fait longtemps qu’on attend ça, on a un énorme groupe.»

«Depuis que John Herdman est arrivé, on grimpe petit à petit et on y croit.»