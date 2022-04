Climat: la fierté malhonnête du gouvernement de François Legault

En se comparant aux États et provinces d’Amérique du Nord – des cancres en ce qui a trait au climat –, non seulement le gouvernement justifie sa propre inaction, mais il contribue à freiner l’action climatique des citoyens, en sous-entendant qu’au Québec, en matière de climat et de biodiversité, tout va très bien, madame la marquise!

Cette semaine, dans une entrevue à La Presse, notre ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, affirmait que même si le Québec réduisait ses émissions de gaz à effet de serre, «ça changerait peu de choses si les États-Unis, la Chine, le Brésil et l’Inde ne modifient pas leur approche».

On aura vu des responsables de «lutte» plus motivés! François Legault avançait récemment: «Quand on regarde les GES par habitant, sur 60 États et provinces [...], le Québec est premier. On peut-tu être un petit peu fiers?»

Benoit Charette nous avait aussi servi le même discours lors d’un passage à l’émission Tout le monde en parle. «On est les meilleurs en Amérique du Nord», avait-il dit, devant une Laure Waridel pantoise qui a rajouté: «Mais on se compare aux pires!»

Qui dit vrai?

D’abord, précisons que les empreintes carbone «par habitant» du Canada et des États-Unis sont semblables, et parmi les plus élevées de la planète, selon les récentes méthodes de calcul, qui tiennent compte de la consommation des biens importés. L’empreinte carbone de Québécois s’avère effectivement plus basse que celles de nos voisins immédiats, une réalité attribuable à notre électricité renouvelable, et non à des programmes de lutte contre les changements climatiques ambitieux.

Et nous figurons tout de même parmi les plus grands émetteurs de GES au monde: la moyenne annuelle des émissions par habitant des Québécois est deux fois plus élevée que celle des Européens ou des Chinois, elle est six fois plus élevée que celle de l’Inde et du Brésil, et est trois fois plus importante que la moyenne mondiale. Pas de quoi pavoiser!

[...] Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), dans un récent rapport, pointe la désinformation comme facteur retardant la mise en place de mesures d’atténuation et d’adaptation en Amérique du Nord. «La résistance à la science du changement climatique persiste dans le domaine public en Amérique du Nord, en dépit d’un consensus scientifique d’experts.»

Le GIEC nous dit aussi que chaque tonne de CO 2 évitée compte et que chaque fraction de degré de réchauffement en moins va épargner des catastrophes, sauvant des vies et des drames humains. Dans ce contexte, toute affirmation ayant pour intention ou pour conséquence de freiner l’action climatique est immorale et pernicieuse.

Revenons à la fierté

[...] Il est bon de rappeler à nos élus qu’il n’y a pas d’économie sans ressources naturelles, et qu’une croissance économique infinie sur une planète aux ressources limitées, ça n’a pas de sens. La vie dépend de l'eau potable, des terres fertiles et de l'air pur.

Malgré les messages trompeurs de la part de nos dirigeants, agissons. Décarbonons nos vies: évitons la surconsommation, diminuons notre consommation de viande, réduisons nos transports motorisés, sortons nos épargnes des énergies fossiles, transformons nos entreprises de l’intérieur.

Informons-nous, impliquons-nous, militons pour la protection du vivant et la mise en place de mesures sociétales structurantes. Et surtout, votons pour des politiciens qui placent la lutte contre les changements climatiques au centre de leur programme. La santé et le bien-être de nos enfants, ça devrait être la seule priorité.